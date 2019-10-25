Кабинет Министров 21 октября утвердил программу развития национального контента в интернете на 2019−2021 годы для создания познавательных и полезных веб-ресурсов во всемирной сети, «способствующих формированию информационного пространства знаний, расширению кругозора и развитию творческого потенциала молодежи».

Программа предусматривает рост числа национальных веб-ресурсов и их продвижение в интернете. Запланировано создание электронных образовательных ресурсов, в том числе национальных вузов. Помимо этого, планируется пересмотр учебных программ по информатике в школах.

Министерствам и ведомствам поручено своевременно обновлять наполнение своих сайтов и страниц в социальных сетях. Программа также предусматривает создание информационных каналов в мессенджерах региональных журналов и газет, а также образование банка рефератов, статей и диссертаций для борьбы с плагиатом в научной и образовательной сферах.

Страницы о знаменитых спортсменах и спортивных организациях Узбекистана будут созданы в «Википедии» к марту следующего года, а к апрелю в Узнете появится портал «Спорт глазами детей».

В первой половине следующего года будет создан портал с национальными фильмами для продвижения их в интернете.