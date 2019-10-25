27 ноября в столице Великобритании пройдет международный форум UzInvest, посвященный инвестированию в Узбекистан. Он соберет европейских инвесторов и представителей международных структур, а также правительства и бизнес-кругов Узбекистана.

Как сообщили организаторы, это первый крупный международный инвестиционный форум Узбекистана, запущенный в рамках инициативы частного сектора. Он организуется лондонскими компаниями Adam Smith Conferences и Eurasian Investorв сотрудничестве с Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

В состав делегации Узбекистана войдут первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Лазиз Кудратов, замминистра финансов Одилбек Исаков, директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров, директор Агентства по управлению государственными активами Суннатилла Бекенов и другие официальные лица.

Среди заявленных участников, представляющих частный сектор, — генеральный директор korzinka.uz Зафар Хашимов, председатель правления Universalbank Анвар Ирчаев, руководитель SmartGov Consulting Азиза Умарова и другие.

«Чтобы перейти ко второму этапу экономической реформы, [Узбекистану] необходимо привлечь более широкий круг иностранных компаний и инвесторов», — считает основатель Eurasian Investor. Эсфандияр Батмангхелидж. Успех февральского размещения еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже стал главным поводом для доверия инвесторов.