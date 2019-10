Последние три года по инициативе и под руководством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева осуществляются широкомасштабные реформы во всех сферах жизни государства и общества. В том числе в сфере экономики, что создает благоприятные условия для быстрого роста страхового рынка.

Активно участвуя в развитии сферы страхования, национальная страховая компания «Узбекинвест» по итогам девяти месяцев продемонстрировала положительную динамику и обеспечила устойчивый рост основных показателей деятельности.

В соответствии с задачами, определенными в постановлениях президента Республики Узбекистан «О мерах по усилению содействия и стимулирования экспорта» от 20 декабря 2018 года и «О мерах по расширению механизмов финансирования и страховой защиты экспортной деятельности» от 24 мая 2019 года, за прошедший период национальным экспортерам товаров и услуг была предоставлена страховая защита в размере 547 млн долларов США, в то время как за весь 2018 год данный показатель составил 9 млн долларов США.

В результате активной деятельности, обеспечивающей страховой защитой здоровье и имущество населения, а также развития страховых услуг в корпоративном секторе, компанией «Узбекинвест» был собран 241 млрд страховых премий с ростом к аналогичному периоду прошлого года в 176%.

Размер принятых страховых обязательств по заключенным договорам страхования составил 54,6 трлн сумов, что эквивалентно 5,7 млрд долларов США.

По итогам деятельности за девять месяцев 2019 года «Узбекинвест» сохранил и укрепил положение ведущей компании на национальном страховом рынке.

Активная работа с населением позволила обеспечить сбор страховых премий в этом сегменте в размере 33,3 млрд сумов, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За 9 месяцев было открыто 19 новых страховых отделений в регионах республики, включая отдаленные районы, и общее их количество достигло 206 единиц. Региональными подразделениями обеспечен сбор страховых премий в размере 75,1 млрд сумов, с ростом к аналогичному периоду 2018 года на 143%. При этом страховые отделения районного звена обеспечили сбор страховых премий в размере 48,1 млрд сумов с ростом 181%.

Активная страховая деятельность с организациями корпоративного сектора позволила обеспечить сбор страховых премий в размере 207,7 млрд сумов с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 170%.

Клиентская база компании увеличилась на 148% и составила 521 тысячу договоров с физическими и юридическими лицами.

В этот период было рассмотрено 9 067 страховых претензий и обеспечена выплата страховых возмещений клиентам компании в размере 14,2 млрд сумов.

В результате осуществления активной международной страховой деятельности объем принятых обязательств по проектам, реализуемым в Узбекистане иностранными инвесторами из США, Японии, Кореи, Турции, России, Швейцарии и других стран в рамках государственных инвестиционных программ составил 17 млрд долларов США.

В этом направлении компания сотрудничает с ведущими транснациональными страховыми и перестраховочными компаниями такими, как Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. Ltd. (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Корея), «Согаз» (Россия) и другими. Многие из них входят в первую десятку страховых компаний мира.

Исходя из задач, определенных Шавкатом Мирзиёевым на совещании, посвященном вопросам развития страхового рынка, состоявшемся 10 июля, компания поставила цели и задачи по дальнейшему развитию и росту услуг по страхованию экспорта, разработке и внедрению инновационных страховых продуктов, популяризации онлайн-страхования и внедрения современных информационных технологий, реализации концепции непрерывного обучения и повышения квалификации сотрудников, предоставлению надежной страховой защиты личных и имущественных интересов страхователей.

