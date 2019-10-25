С января следующего года в Ташкенте планируется начать внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) с использованием единых транспортных карт. Об этом в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил начальник Управления транспорта столицы Анвар Джураев.

«На новых станциях метрополитена турникеты уже приспособлены [к приему оплаты с транспортных карт]. Будут внедрены четыре вида карт: для пенсионеров, студентов, учащихся и льготная карта, а также общая единая транспортная карта», — сообщил он.

Оплатить проезд также можно будет через приложение на мобильном телефоне или банковскими картами (в том числе международных платежных систем).

Как уточнили «Газете.uz» в Министерстве транспорта, единые транспортные карты будут действовать не только в Ташкенте, но и по всему Узбекистану.

Планируется, что они будут персонализированными, с фотографией владельца, а выдавать их будут центры государственных услуг.





Воспользоваться картами можно будет на всех видах общественного транспорта по стране, включая автобусы и метро в Ташкенте, трамвай в Самарканде, троллейбус в Хорезме и другие (в будущем — и маршрутное такси).

Размер платы за проезд будет зависеть от установленного в конкретном регионе тарифа и учитывать льготы и скидки для разных категорий пассажиров.

Использование транспортных карт будет выгодным, поскольку появятся пересадочные тарифы, по которым можно будет добраться до нужного адреса, используя разные виды транспорта (например, автобус-метро-автобус), без дополнительной платы в течение предусмотренного тарифом времени.

В Ташкенте внедрение АСОП, наряду с оптимизацией маршрутной сети общественного транспорта (в частности, открытие подвозочных маршрутов автобусов к станциям метро), позволит пассажирам экономить время, затрачиваемое на поездки.