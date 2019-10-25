Надземную Сергелийскую линию метрополитена Ташкента планируется сдать в эксплуатацию к празднику Навруз (21 марта) следующего года. Об этом телеканалу «Узбекистан 24» сообщил главный менеджер, главный инженер компании «Узбекистон темир йуллари» Зафар Махаматов. С ходом строительства линии в четверг знакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Новый участок протяженностью 7,1 км, на котором будут действовать 6 станций, свяжет густонаселенный Сергелийский район с центром и другими районами Ташкента. Благодаря соединению с Чиланзарской линией (ее протяженность — 15 км) на станции «Олмазор», из Сергели можно будет без пересадок доехать до конечной станции «Буюк ипак йули» (в перспективе — до ТТЗ).

Общая стоимость проекта составляет 82,6 млн долларов, из них средства госбюджета — более 47,5 млн долларов, Фонда реконструкции и развития Узбекистана — свыше 35 млн долларов. До настоящего времени освоено около 42,5 млн долларов.

По словам главного инженера проекта Сунната Жумабоева из института «Боштранслойиха», Сергелийская линия проходит в сложных геологических условиях, весь участок находится в девятибалльной сейсмической зоне, что учтено при проектировании.





Станции новой ветки получат названия «Чоштепа», «Тошкент халка йули», «Сергели», «Афросиаб», «Кипчак» и «Чинор».

В этот же день президент посетил строительство второго этапа Юнусабадской линии метро.