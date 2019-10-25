Ультрасовременный дизайн пылесоса PowerStick Pro отличается превосходной эргономичностью. Оригинальное инженерное решение позволяет ручке сгибаться под углом 50 градусов. Это позволяет легко убирать в труднодоступных местах и существенно снижает нагрузку на запястье.

Вертикальный пылесос PowerStick Pro отличается высокой производительностью. Мощность 150 Вт — это один из лидирующих показателей среди пылесосов данной ценовой категории, который обеспечивает тщательную уборку на всех поверхностях.





Беспроводной вертикальный пылесос Samsung PowerStick Pro оснащен пятью дополнительными насадками для полноценной уборки любых поверхностей:

Щетка для паркета и ламината. Моторизованная щетка, покрытая мягкой нейлоновой тканью, эффективно удаляет пыль и не повреждает поверхность пола. Мини-электрощетка с функцией Tangle Free. Она помогает в уборке мебели от шерсти домашних животных и предотвращает запутывание волос на щетке. Щелевая насадка с удлинителем. Конструкция насадки позволяет убирать пыль из углов и щелей, а удлинитель поможет пропылесосить в труднодоступных отдаленных местах. Комбинированная насадка. Она оснащена специальной щеткой, которая удаляет пыль и грязь с любых типов поверхностей и даже с оконных рам. Гибкая насадка. Позволяет удалять пыль из любых труднодоступных мест как с верхней панели холодильника, так и из-под мебели.

При покупке беспроводного пылесоса PowerStick Pro модели VS80N8076KC/EV можно получить соковыжималку Braun J300.





Акция действует с 14 октября по 24 ноября по всему Узбекистану. Количество подарков ограничено.

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