Президент Шавкат Мирзиёев выбрал проект нового терминала международного аэропорта Самарканда, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

В ходе ознакомления со строительством новых станций Юнусабадской линии метрополитена Ташкента в четверг главе государства были представлены несколько проектов и он выбрал «самый подходящий Самарканду вариант».

Новый, дополнительный терминал, дизайн которого будет представлять «синтез прошлого и настоящего», будет соответствовать международным требованиям и обслуживать 600 пассажиров в час, говорится в сюжете телеканала. Другие детали не сообщаются.

Ранее «Газета.uz» писала, что в рамках подготовки к проведению саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в 2022 году запланированы, помимо строительства нового терминала, реконструкция взлетно-посадочной полосы, расширение стоянки самолетов и модернизация радиолокационных систем аэропорта.

На время реконструкции должно быть увеличено количество рейсов поездов и автобусов, связывающих Самарканд с другими городами.

В мае Министерство транспорта Узбекистана и российский «Новапорт Холдинг» подписали соглашение о реализации проекта реконструкции аэропортов Самарканда, а также Намангана и Ургенча.

Видео

Фото







