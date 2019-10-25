Центральная избирательная комиссия Узбекистана, Министерство внутренних дел и Госкомземгеодезкадастр провели подворовой обход граждан для формирования Единого электронного списка избирателей (ЕЭСИ), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ЦИК.

Подворовой обход позволил инвентаризировать объекты недвижимости для формирования Единого реестра объектов недвижимого имущества. Полностью актуализирована информация об адресах постоянного и временного места жительства граждан с учетом привязки их паспортных данных — серии, номера паспорта и персонального идентификационного номера физического лица к кадастровому номеру объекта недвижимости.

Сейчас Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций завершает доработку функционала ЕЭСИ, а также информационной системы управления избирательным процессом (ИСУИП).

Функции ИСУИП — автоматизация формирования электронного списка избирателей путем интеграции с ведомственными информационными системами и базами данных, сбора и обработки информации об избирательных округах и участках и распределение избирателей по участкам. При этом, как ожидается, избиратели смогут подавать запрос на изменение участка.

Напомним, Единый электронный список избирателей планировалось запустить к 1 апреля 2018 года по всей стране, однако срок был перенесен, в том числе, из-за недостоверной информации об адресах места жительства избирателей, отсутствия реестра адресов недвижимости и устаревшей информации в реестре объектов недвижимости. По этой причине один избиратель мог одновременно включаться в несколько списков.