Народно-демократическая партия Узбекистана в случае победы на декабрьских выборах намерена выдвинуть на пост премьер-министра страны кандидатуру Ачилбая Раматова. Об этом на круглом столе в офисе Общенационального движения «Юксалиш» в пятницу заявил заместитель председателя НДПУ Улугбек Вафоев.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе НДПУ, Ачилбай Раматов, ныне занимающий пост первого вице-премьера и министра транспорта, является членом партии со дня ее основания в 1991 году.

В партиях «Миллий тикланиш», «Адолат» и Экологической партии на вопрос корреспондента «Газеты.uz» заявили, что имеют в резерве достойных кандидатов на пост главы правительства, но отказались раскрывать их имена до победы на выборах.

Кандидатура действующего премьер-министра Абдуллы Арипова была выдвинута на съезде Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) 12 декабря 2016 года и 14 декабря была утверждена на совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса.

Согласно статье 98 Конституции Узбекистана, кандидатура премьер-министра предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах, или несколькими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест.

Выборы депутатов в Законодательную палату и местные кенгаши народных депутатов назначены на 22 декабря.