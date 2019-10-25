24 октября на территории махалли «Наркут» в Пайарыкском районе Самаркандской области сотрудник отдела ветеринарии Умид С. (1984 г. р.) был найден убитым в собственном автомобиле, сообщил «Газете.uz» начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

В убийстве подозреваются учителя районной школы Азиз С. (1983) и Хамид Б. (1984), которые были знакомы с Умидом С. Сообщается, что во время ссоры педагоги нанесли телесные повреждения ветеринару, которые привели к его смерти, затем, оставив его в собственной машине, скрылись с места происшествия.

Прокуратура Пайарыкского района возбудила в отношении Азиза С. и Хамида Б. уголовное дело по пункту «п» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство группой лиц или членом организованной группы либо в ее интересах).