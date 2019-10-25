Не так давно группа туристов из Северной Италии узнала о ледовом парке развлечений Ice City в Ташкенте. Сообщество людей, которые интересуются необычными объектами в неожиданных местах, заинтересовалось ледовым городом викингов. Действительно, снежное пространство в сердце жаркой Средней Азии — как минимум странно, как максимум удивительно.

Ташкентский Ice City давно полюбили соседи из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России: обязательно зайти, зависнуть на три часа, покататься с горок и на лыжах. А тут впервые гости из Европы захотели посетить парк развлечений в Узбекистане.





Это уже потом они стали искать информацию о стране и с удивлением узнали, что государства с окончанием «стан» бывают разными, и что тут есть и Самарканд, и Бухара, и Хива. Так Ice City стал проводником и посредником между европейскими путешественниками и Узбекистаном.

Компания Brevivet, которая специализируется на отправке европейцев в экзотические страны, собрала большую группу из Северной Италии для поездки в Узбекистан. Это было первое приключение на узбекской земле, организованное этой компанией. Перед отправкой туристов сотрудники компании наводили справки о стране в МИД и посольстве Узбекистана в Италии. Там их серьезно заверили, что Узбекистан — безопасная, спокойная, дружелюбная и гостеприимная страна.





Разумеется, никто из туристов даже не подозревал о таком уровне гостеприимства и доброжелательности. Итальянцы были в восторге от улыбчивых узбекистанцев, истории страны и местной кухни. И, конечно же, зависли как дети, в Ice Сity и не хотели уходить. Даже пожалели, что оставили ледовый город на десерт, времени развлечься не хватило.

Ice City позиционирует себя как туристический спот, остановка в развлекательной программе туристов в Узбекистане. После насыщенной программы окунуться в мир льда и снега — это как съесть мороженое в кафе после шикарного ужина.





Чиновники, которые ответственны за туристический потенциал страны, хорошо это понимают. Тем более, что цена на посещение ледового города в пять раз ниже аналогичных по миру. Но Ice City не собирается делать ставку на стоимость посещения, что было бы слишком просто.

В ледовом городе Ice City планируется проведение этно-шоу. В программе будут лязги, андижанская полька, танец с ляганами, кураш, национальные stories и множество других фольклорных композиций на коньках — феерическая программа, которую сейчас готовят замечательные фигуристы. Это будет регулярное шоу — одна из фишек современного Ташкента, который позиционирует себя как туристический хаб.





Ледовый город Ice City выражает большую благодарность МИД Республики Узбекистан и посольству Узбекистана в Италии. Их красноречие смогло убедить искушенных европейских путешественников посетить Узбекистан, и они не пожалели.

Ice City будет рад всем посольствам, которые захотят сотрудничать с ледовым городом. Для этого будут созданы специальные пакеты для групп с сюрпризами и комплиментами.

На данный момент Ice City находится на стадии подписания договора с туристической компанией Brevivet для привлечения туристов из Северной Италии и Европы.

Ice City всегда с нетерпением и с любовью будет ждать на это шоу любимых соотечественников, ради которых и затевался весь этот блестящий проект.

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