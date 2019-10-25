В столице Азербайджана Баку проходит третий Евразийский День инноваций Huawei. В этом году тема мероприятия — «Выстраивание полностью взаимосвязанной интеллектуальной Евразии», в обсуждении которой принимают участие более 200 гостей. В их число входят сотрудники всемирно известных аналитических центров, эксперты, ученые, представители СМИ и партнеры из индустрии ИКТ в регионе.

Они совместно обсуждают пути наращивания развития цифровой экономики в Евразийском регионе. Также было продемонстрировано применение инновационных технологий, например, 5G, облачных вычислений и других в таких сферах, как государственные услуги, энергетика, образование и транспорт. Они рассчитывают с помощью данной платформы ускорить высококачественное развитие цифровой экономики в Евразийском регионе.





Делегация из числа представителей государственных органов и СМИ Узбекистана также принимают участие в мероприятии.

Проходящий День инноваций включает в себя форум, панельные дискуссии, выставку инновационных решений на базе 5G-технологий. Уделяя большое внимание инвестициям в фундаментальные исследования, Huawei придерживается курса на открытые инновации.

В 2019 году Huawei занял 61-е место среди 500 крупнейших компаний мира. Понадобилось немалое количество факторов, чтобы совершить превращение из небольшого частного предприятия 32 года назад в компанию из списка Fortune 500.

В 2018 году Huawei вложил в исследования и разработки 14,8 млрд долларов США, заняв пятое место в мировом рейтинге 2018 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. А накопленные расходы Huawei в этой сфере за последние десять лет превысили 73 млрд долларов США.





Huawei продолжает занимать ведущую позицию в технологическом развитии отрасли 5G. Будучи единственным поставщиком в отрасли, который может предоставить комплексные решения 5G, Huawei заключил более 60 коммерческих контрактов и отгрузил 400 тысяч базовых станций, находясь далеко впереди по конкурентоспособности решений и объему поставок.

Компания Huawei сотрудничает с более чем 300 университетами и более чем 900 исследовательскими структурами по всему миру для реализации 7 840 проектов с инвестициями в 1,8 млрд долларов США и подписала более тысячи контрактов на внешнее сотрудничество в области R&D. С помощью постоянных вложений и инноваций Huawei стимулирует устойчивое развитие.





Непрерывные инвестиции сделали Huawei одним из крупнейших в мире патентообладателей. К концу 2018 года было получено 87 805 патентов. Инновационные возможности и достижения Huawei широко признаны во всей отрасли. Компания также активно по различным каналам передает эти результаты на нужды производства и общества.

К концу 2018 года более 500 операторов по всему миру, 211 компаний из мировых топ-500 и 48 компаний из мировых топ-100 выбрали Huawei в качестве партнера в сфере цифровой трансформации.





Согласно данным МСЭ и GSMA, 66,3% домохозяйств во всем мире до сих пор не имеют доступа к интернету, около половины населения по-прежнему не может подключиться к интернету, а у двух миллиардов человек нет возможности воспользоваться хорошими услугами мобильной широкополосной связи, включая и большое число городских жителей.

День инноваций Huawei

День инноваций Huawei проводится с 2013 года. География мероприятия охватила Лондон, Милан, Мюнхен, Париж, Сингапур, Сидней и другие города. С 2017 года День инноваций Huawei переместился в Евразию и уже побывал в таких городах, как Нур-Султан (Астана) и Ташкент. В прошлом году День инноваций в Ташкенте был организован совместно с Центром развития стратегии.

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