Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в январе-сентябре составил 361,8 трлн сумов и вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Государственный комитет по статистике.

ВВП на душу населения составил 10,8 млн сумов, что на 3,7% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики, отмечает Госкомстат. Валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми отраслями экономики, составила 90,9% от общего объема ВВП и выросла на 5,7% (вклад в прирост ВВП — 5%).

Чистые налоги на продукты составили 9,1% в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 5,6% (вклад в прирост ВВП — 0,7%).

Производство ВВП за девять месяцев по видам экономической деятельности





Индекс-дефлятор ВВП достиг 118% по отношению к ценам аналогичного периода 2018 года. Наиболее высокие значения отмечены в промышленности — 137,6% и прочих отраслях услуг — 124,7%.

Индексы-дефляторы ниже среднереспубликанского уровня наблюдались в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 112,1%, строительстве — 113,4%, торговле, услугах по проживанию и питанию — 113,8%, перевозке и хранении, информации и связи — 110,1%, а также в чистых налогах на продукты — 92,8%.

Международный валютный фонд прогнозировал роста ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5% в связи с притоком инвестиций в страну. Правительство Узбекистана ожидает рост экономики на 5,4% по итогам года.