Министерство занятости и трудовых отношений предложило поправки к закону «О частных агентствах занятости», которые, как ожидаются, смогут защитить узбекистанцев от недобросовестного выполнения услуг по трудоустройству за рубежом. Проект документа опубликован и будет доступен для обсуждения до 7 ноября.

Статью 15 (Договор об оказании услуг частными агентствами занятости) предлагается дополнить частью третьей следующего содержания:

«Договор об оказании услуг заключается по каждому виду услуги отдельно:

для трудоустройства лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан;

для информационной и консультационной услуги в сфере трудоустройства".

Сейчас статьей 15 виды договора не дифференцируются, в ней лишь отмечается, что договор заключается между агентством и лицом, ищущим работу, а также перечислены пункты, которые должен содержать договор.

Закон о частных агентствах занятости также предлагается дополнить новой статьей 15−1:

«Статья 15−1. Условия оплаты по договорам для трудоустройства за пределами Республики Узбекистан и информационно-консультационных услуг

Для информационной и консультационной услуги в сфере трудоустройства размер оплаты устанавливается согласно договоренности между частным агентством занятости и лицом, ищущим работу, но не может превышать трехкратного размера базовой расчетной величины, установленной законодательством.

Размер оплаты за оказание услуг по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан, устанавливается согласно договоренности между частным агентством занятости и лицом, которое ищет работу, но не может превышать размера месячной заработной платы по месту трудоустройства, подтвержденного иностранным работодателем.

Для трудоустройства лиц, ищущих работу за пределами Республики Узбекистан после подписания договора сторонами, соискатель в течение 2 (двух) рабочих дней осуществляет предварительную оплату стоимости услуг в размере не более 15% от стоимости услуг направляющей организации.

Размер предварительной оплаты устанавливается согласно договоренности между частным агентством занятости и лицом, ищущим работу, но не более тридцатикратного размера базовой расчетной величины, установленной законодательством.

Окончательный расчет за услуги частного агентства занятости осуществляется лицом, ищущим работу, после получения рабочей визы, проекта трудового договора или другого документа, предоставленного иностранным работодателем и гарантирующего трудоустройство.

Договор о предоставлении услуг по трудоустройству за рубежом, регистрируется частным агентством занятости в электронной базе программного комплекса «abor-migration Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан».

Сейчас закон не содержит ограничений по размеру оплаты услуг агентств, они устанавливают цены на свои услуги самостоятельно. В нынешней редакции документа нет т обязательств агентств по регистрации договоров в системе Минтруда.

Предлагается также ввести норму о страховании гражданской ответственности по возмещению вреда, причиненного в связи с ненадлежащим выполнением или невыполнением договорных обязательств агентства перед лицом, ищущим работу за пределами.

Кроме того, Минтруда намерено получить право проводить камеральные и контрольные проверки деятельности частных агентств занятости без согласования с бизнес-омбудсманом, но на основании мониторинга, данных электронной базы программного комплекса labor-migration, анализа отчетов, а также обращений физических и юридических лиц.

Отметим, что после утверждения закона «О частных агентствах занятости» в сентябре 2018 года СМИ несколько раз писали о том, что отдельные агентства, получая оплату, не оказывали услуги.

В сентябре нынешнего года под следствием оказался директор агентства занятости Human, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Заявления подали 52 человека, которые сообщили, что оплатили услуги агентства по трудоустройству в странах Европы согласно договору — от 18 до 35 млн сумов каждый, всего около 1,67 млрд сумов. Однако ни один из заявителей так и не был трудоустроен за рубежом.

Две недели назад следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении директора агентства Korean аnd migration xususiy bandlik agentligi. Компания предлагала трудоустройство в Республике Корея, свыше 645 граждан авансом оплатили услуги — от 27 млн сумов до 32 млн сумов каждый. Таким образом, на расчетный счет фирмы поступило более 12 млрд сумов, которые руководство компании потратило на личные нужды, пишет Kun.uz.