В Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане пройдет международная выставка «Образование и профессия 2019». Ее могут посетить все, кто хочет получить зарубежное образование или мечтает найти профессию своей мечты.
Абитуриенты получат возможность почерпнуть для себя полезную информацию и поговорить с представителями университетов и организаций. В частности, представители вузов Российской Федерации, Казахстана, Турции, Германии, Великобритании и других стран помогут подобрать программу обучения по интересующему направлению. Во время выставки будут проводиться презентации, где представители вузов подробно расскажут абитуриентам об университетах.
Где и в каком формате будет проведена выставка
Выставка «Образование и профессия 2019» пройдет в период с 6 по 13 ноября.
Торжественное открытие пройдет:
- в Фергане — 6 ноября в 10:00, Центр союза молодежи;
- в Ташкенте — 8 ноября в 10:00, International Hotel Tashkent;
- в Самарканде — 11 ноября в 10:00, Registan Plaza Hotel;
- в Бухаре — 13 ноября в 10:00, Дворец творчества молодежи.
Подробнее об участниках
В рамках выставки представители вузов подробно объяснят об образовании за рубежом.
Выставка будет проходить при информационной поддержке делегации Европейского Союза в Узбекистане, Британского Совета (British Council), Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Союза молодежи Узбекистана, ФБГУ «Главэкспертцентр», Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования Республики Узбекистан.
Во время выставки абитуриенты смогут получить информацию о поступлении, направлениях и факультетах, сроках подачи документов, а также о стипендиях и грантах.
Посетители также получат:
- консультацию представителей высших учебных заведений: проректоров, деканов, членов приемной комиссии.;
- экспертную консультацию по вопросам обучения и визовой поддержке;
- информацию о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни, подберут подходящую программу.
Организаторы выставки:
- компания My Fair;
- НОУ Рособразование;
- консалтинговые компании EVA-Consulting и MyMentor.
Информационные партнеры:
- делегация Европейского Союза в Узбекистане;
- Британский Совет;
- ФБГУ «Главэкспертцентр»;
- представительство Республики Татарстан в Узбекистане.
Выставка пройдет при поддержке Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства Народного образования Республики Узбекистан.
Партнерами мероприятия выступят Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, Союз молодежи Узбекистана и представительство Республики Татарстан в Узбекистане.
Участники выставки:
- Abbey College;
- Sabancı University;
- HTMi, Switzerland;
- Омский государственный технический университет;
- КНИТУ — КАИ;
- КIMEP University;
- Чеченский государственный педагогический университет;
- МГИМО (Московский государственный институт международных отношений);
- РЭУ им. Г. В. Плеханова (Российский экономический университет им. Плеханова);
- Волгоградский государственный социально-педагогический университет;
- Nazarbayev University;
- Московский институт психоанализа;
- Казанский национальный исследовательский технологический университет;
- РТУ МИРЭА и другие.
Даты и время проведения: с 6 по 13 ноября, с 10:00 до 17:00 в дни выставок.
Места проведения:
- Фергана — 6 ноября, Центр союза молодежи;
- Ташкент — с 8 по 9 ноября, International Hotel Tashkent;
- Самарканд — 11 ноября, Registan Plaza Hotel;
- Бухара — 13 ноября, Дворец творчества молодежи.
Вход на выставку свободный.
Регистрация обязательна по ссылке или по QR-коду на иллюстрации.
Телефоны: (+998) 78−140−55−25, (+998) 78−120−55−85, (+998) 78−140−55−65, (+998) 90−972−55−25.
Сайт: eva.uz
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