В Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане пройдет международная выставка «Образование и профессия 2019». Ее могут посетить все, кто хочет получить зарубежное образование или мечтает найти профессию своей мечты.

Абитуриенты получат возможность почерпнуть для себя полезную информацию и поговорить с представителями университетов и организаций. В частности, представители вузов Российской Федерации, Казахстана, Турции, Германии, Великобритании и других стран помогут подобрать программу обучения по интересующему направлению. Во время выставки будут проводиться презентации, где представители вузов подробно расскажут абитуриентам об университетах.





Где и в каком формате будет проведена выставка

Выставка «Образование и профессия 2019» пройдет в период с 6 по 13 ноября.

Торжественное открытие пройдет:

в Фергане — 6 ноября в 10:00, Центр союза молодежи;

в Ташкенте — 8 ноября в 10:00, International Hotel Tashkent;

в Самарканде — 11 ноября в 10:00, Registan Plaza Hotel;

в Бухаре — 13 ноября в 10:00, Дворец творчества молодежи.

Подробнее об участниках

В рамках выставки представители вузов подробно объяснят об образовании за рубежом.

Выставка будет проходить при информационной поддержке делегации Европейского Союза в Узбекистане, Британского Совета (British Council), Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Союза молодежи Узбекистана, ФБГУ «Главэкспертцентр», Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Во время выставки абитуриенты смогут получить информацию о поступлении, направлениях и факультетах, сроках подачи документов, а также о стипендиях и грантах.





Посетители также получат:

консультацию представителей высших учебных заведений: проректоров, деканов, членов приемной комиссии.;

экспертную консультацию по вопросам обучения и визовой поддержке;

информацию о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни, подберут подходящую программу.

Организаторы выставки:

компания My Fair;

НОУ Рособразование;

консалтинговые компании EVA-Consulting и MyMentor.

Информационные партнеры:

делегация Европейского Союза в Узбекистане;

Британский Совет;

ФБГУ «Главэкспертцентр»;

представительство Республики Татарстан в Узбекистане.





Выставка пройдет при поддержке Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства Народного образования Республики Узбекистан.

Партнерами мероприятия выступят Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, Союз молодежи Узбекистана и представительство Республики Татарстан в Узбекистане.

Участники выставки:

Abbey College;

Sabancı University;

HTMi, Switzerland;

Омский государственный технический университет;

КНИТУ — КАИ;

КIMEP University;

Чеченский государственный педагогический университет;

МГИМО (Московский государственный институт международных отношений);

РЭУ им. Г. В. Плеханова (Российский экономический университет им. Плеханова);

Волгоградский государственный социально-педагогический университет;

Nazarbayev University;

Московский институт психоанализа;

Казанский национальный исследовательский технологический университет;

РТУ МИРЭА и другие.





Даты и время проведения: с 6 по 13 ноября, с 10:00 до 17:00 в дни выставок.

Места проведения:

Фергана — 6 ноября, Центр союза молодежи;

Ташкент — с 8 по 9 ноября, International Hotel Tashkent;

Самарканд — 11 ноября, Registan Plaza Hotel;

Бухара — 13 ноября, Дворец творчества молодежи.

Вход на выставку свободный.

Регистрация обязательна по ссылке или по QR-коду на иллюстрации.

Телефоны: (+998) 78−140−55−25, (+998) 78−120−55−85, (+998) 78−140−55−65, (+998) 90−972−55−25.

Сайт: eva.uz

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