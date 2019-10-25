В Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Фергане пройдет международная выставка «Образование и профессия 2019». Ее могут посетить все, кто хочет получить зарубежное образование или мечтает найти профессию своей мечты.

Абитуриенты получат возможность почерпнуть для себя полезную информацию и поговорить с представителями университетов и организаций. В частности, представители вузов Российской Федерации, Казахстана, Турции, Германии, Великобритании и других стран помогут подобрать программу обучения по интересующему направлению. Во время выставки будут проводиться презентации, где представители вузов подробно расскажут абитуриентам об университетах.


Где и в каком формате будет проведена выставка

Выставка «Образование и профессия 2019» пройдет в период с 6 по 13 ноября.

Торжественное открытие пройдет:

  • в Фергане — 6 ноября в 10:00, Центр союза молодежи;
  • в Ташкенте — 8 ноября в 10:00, International Hotel Tashkent;
  • в Самарканде — 11 ноября в 10:00, Registan Plaza Hotel;
  • в Бухаре — 13 ноября в 10:00, Дворец творчества молодежи.

Подробнее об участниках

В рамках выставки представители вузов подробно объяснят об образовании за рубежом.

Выставка будет проходить при информационной поддержке делегации Европейского Союза в Узбекистане, Британского Совета (British Council), Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, Союза молодежи Узбекистана, ФБГУ «Главэкспертцентр», Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Во время выставки абитуриенты смогут получить информацию о поступлении, направлениях и факультетах, сроках подачи документов, а также о стипендиях и грантах.


Посетители также получат:

  • консультацию представителей высших учебных заведений: проректоров, деканов, членов приемной комиссии.;
  • экспертную консультацию по вопросам обучения и визовой поддержке;
  • информацию о системе образования той или иной страны, ее культуре, образе жизни, подберут подходящую программу.

Организаторы выставки:

  • компания My Fair;
  • НОУ Рособразование;
  • консалтинговые компании EVA-Consulting и MyMentor.

Информационные партнеры:

  • делегация Европейского Союза в Узбекистане;
  • Британский Совет;
  • ФБГУ «Главэкспертцентр»;
  • представительство Республики Татарстан в Узбекистане.


Выставка пройдет при поддержке Министерства высшего и среднего специального образования и Министерства Народного образования Республики Узбекистан.

Партнерами мероприятия выступят Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, Союз молодежи Узбекистана и представительство Республики Татарстан в Узбекистане.

Участники выставки:

  • Abbey College;
  • Sabancı University;
  • HTMi, Switzerland;
  • Омский государственный технический университет;
  • КНИТУ — КАИ;
  • КIMEP University;
  • Чеченский государственный педагогический университет;
  • МГИМО (Московский государственный институт международных отношений);
  • РЭУ им. Г. В. Плеханова (Российский экономический университет им. Плеханова);
  • Волгоградский государственный социально-педагогический университет;
  • Nazarbayev University;
  • Московский институт психоанализа;
  • Казанский национальный исследовательский технологический университет;
  • РТУ МИРЭА и другие.


Даты и время проведения: с 6 по 13 ноября, с 10:00 до 17:00 в дни выставок.

Места проведения:

  • Фергана — 6 ноября, Центр союза молодежи;
  • Ташкент — с 8 по 9 ноября, International Hotel Tashkent;
  • Самарканд — 11 ноября, Registan Plaza Hotel;
  • Бухара — 13 ноября, Дворец творчества молодежи.

Вход на выставку свободный.

Регистрация обязательна по ссылке или по QR-коду на иллюстрации.

Телефоны: (+998) 78−140−55−25, (+998) 78−120−55−85, (+998) 78−140−55−65, (+998) 90−972−55−25.

Сайт: eva.uz
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