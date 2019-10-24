Заместитель начальника УБДД Янгиюльского района Ташкентской области старший инспектор Усмон Замонов отстранен от своей должности, сообщила пресс-служба областного ГУВД.

22 октября в Telegram-группе «Водители Янгиюля» распространилась аудиозапись, на которой мужчина, представившийся замначальника УБДД Усмоном, нецензурно высказывается в адрес районных таксистов.

Появление записи вызвало сильное недовольство водителей и их родственников. 23 октября группа водителей обратилась в прокуратуру района с заявлением о принятии мер в отношении представителя УБДД.

В ходе доследственной проверки, как сообщала Генеральная прокуратура Узбекистана, Усмон Замонов заявил, что запись в Telegram он не отправлял и что на ней не его голос.

Примерно в 21:30 23 октября возле здания УБДД Янгиюльского района с требованием принять меры в отношении инспектора собрались около 100 таксистов.

Руководители УБДД области, района и города Янгиюля сообщили собравшимся, что в отношении Усмона Замонова назначена служебная проверка и что собранные в ходе проверки материалы будут направлены в прокуратуру. После этого собравшиеся разошлись, отмечает пресс-служба ГУВД.

Ведомство уточняет, что Замонов сначала отрицал причастность к записи и отправке аудиофайла, однако проверка установила, что голос на записи принадлежит ему. Позже в объяснительной инспектор признал, что записал и отправил аудио после того, как в Telegram распространились записи с оскорблениями сотрудников дорожно-патрульной службы со стороны таксистов.

В связи с тем, что действия инспектора вызвали сильное недовольство общественности и способствовали формированию негативного отношения граждан к органам внутренних дел, по указанию руководства ГУВД области Усмон Замонов был отстранен от должности.

Доследственная проверка прокуратуры сейчас продолжается.

ГУВД области дополнительно сообщает, что в период с 1 по 23 октября в ходе рейдов, проводимых совместно с областным Управлением транспорта, в отношении 56 водителей, занимающихся частным извозом без лицензии, были составлены протоколы об административном правонарушении, их автомобили были помещены на штрафплощадку. Замон Усмонов также участвовал в рейдах.