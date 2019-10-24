С 21 по 22 октября в Ташкентском государственном стоматологическом институте прошел международный конкурс — Международные студенческие игры «Стоматология Юга 2019». В конкурсе принимали участие представители 18 медицинских вузов:
- Волгоградский государственный медицинский университет;
- Кубанский государственный медицинский университет;
- Московский государственный медико-стоматологический университет;
- Первый Московский государственный медицинский университет;
- Кировский государственный медицинский университет;
- Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова;
- Пятигорский медико-фармацевтический институт;
- Казанский государственный медицинский университет;
- Приволжский исследовательский медицинский университет;
- Башкирский государственный медицинский университет;
- Карагандийский медицинский университет;
- Медицинский университет Астаны;
- Казахстанско-Российский медицинский университет;
- Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко;
- Бухарский, Самаркандский и Андижанский медицинские институты;
- Ташкентский государственный стоматологический институт.
Мероприятие, которое проходило в Русском драматическом театре, открыл министр здравоохранения Алишер Шодмонов. Также заместитель министра высшего и среднего образования Сарвархон Бузрукхонов, ректор Ташкентского государственного стоматологического института Жасур Ризаев и представители университетов в своих выступлениях отметили важность данного международного мероприятия.
К участию были приглашены команды высших медицинских образовательных учреждений из пяти студентов старших курсов. Олимпиада проводилась по следующим направлениям: терапевтическая, ортопедическая, хирургическая и детская стоматологии, а также ортодонтия. Оценивали конкурс ученые, имеющие международный опыт.
Студенты Ташкентского государственного стоматологического института в олимпиаде заняли два первых, два вторых и одно третье место. Также абсолютной чемпионкой Международных студенческих игр стала студентка Ташкентского государственного стоматологического института Диёра Исанова.
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