С 21 по 22 октября в Ташкентском государственном стоматологическом институте прошел международный конкурс — Международные студенческие игры «Стоматология Юга 2019». В конкурсе принимали участие представители 18 медицинских вузов:

Волгоградский государственный медицинский университет;

Кубанский государственный медицинский университет;

Московский государственный медико-стоматологический университет;

Первый Московский государственный медицинский университет;

Кировский государственный медицинский университет;

Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова;

Пятигорский медико-фармацевтический институт;

Казанский государственный медицинский университет;

Приволжский исследовательский медицинский университет;

Башкирский государственный медицинский университет;

Карагандийский медицинский университет;

Медицинский университет Астаны;

Казахстанско-Российский медицинский университет;

Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко;

Бухарский, Самаркандский и Андижанский медицинские институты;

Ташкентский государственный стоматологический институт.





Мероприятие, которое проходило в Русском драматическом театре, открыл министр здравоохранения Алишер Шодмонов. Также заместитель министра высшего и среднего образования Сарвархон Бузрукхонов, ректор Ташкентского государственного стоматологического института Жасур Ризаев и представители университетов в своих выступлениях отметили важность данного международного мероприятия.





К участию были приглашены команды высших медицинских образовательных учреждений из пяти студентов старших курсов. Олимпиада проводилась по следующим направлениям: терапевтическая, ортопедическая, хирургическая и детская стоматологии, а также ортодонтия. Оценивали конкурс ученые, имеющие международный опыт.





Студенты Ташкентского государственного стоматологического института в олимпиаде заняли два первых, два вторых и одно третье место. Также абсолютной чемпионкой Международных студенческих игр стала студентка Ташкентского государственного стоматологического института Диёра Исанова.

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