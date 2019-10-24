17 октября в Кашкадарьинском областном многопрофильном медицинском центре успешно прооперировали молодого человека, проглотившего швейную иглу.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана, 19-летний юноша, проживающий в Гузарском районе, пытался с помощью илы извлечь застрявшие у него в зубах остатки пищи, но случайно проглотил ее.

«Во время обследования игла находилась на левой стороне в области третьего позвонка шейного отдела», — говорится в сообщении.

Операция проводилась при помощи электронно-оптического преобразователя командой областного многопрофильного медцентра и Каршинского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, куда изначально поступил юноша. Врачам удалось извлечь иглу, не задев нервную и кровеносную системы.

«Хирургическое вмешательство прошло без осложнений. В данное время пациент чувствует себя хорошо», — отметили в Минздраве.