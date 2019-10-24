Кашкадарьинское областное управление здравоохранения прокомментировало обращение жительницы Касанского района Фазилат Нормуродовой, у снохи которой спустя два дня после рождения скончался ребенок.

В обращении женщины, размещенном в Facebook, говорится, что 14 октября ее сноха родила мальчика в Касанском родильном комплексе. В роддоме, по словам Нормуродовой, не было свободных коек, а некоторые роженицы лежали на полу. Спустя три часа после родов мать с ребенком отправили домой без документов якобы из-за ремонта в здании. Как утверждает Нормуродова, она заплатила 300 тысяч сумов за роды и 20 тысяч «на ремонт».

В тот же день младенцу сделали первую прививку, а 15 октября — вторую «в эту же ножку», после которой новорожденному стало плохо, говорит женщина, не указывая, спустя какое время состояние ребенка ухудшилось. Фазилат Нормуродова отметила, что обратилась к частному врачу, который сказал ей везти мальчика в больницу. В Касанском роддоме женщине, по ее словам, осмотрев ребенка, посоветовали отвезти его в областную детскую больницу в Карши, где младенец затем скончался.

Пресс-служба областного управления здравоохранения сообщила, что ребенок был выписан по настоянию родственников роженицы в день рождения и при этом не был вакцинирован из-за их отказа.

14 октября Фазилат Нормуродова привела в роддом невестку Гулчирой Каюмову. При поступлении ей поставили диагноз — вторая беременность, вторые роды, срок — 40 недель. В 12:05 женщина родила сына (8−9 баллов по шкале Апгар), а в 17:10 по настоянию близких родственников младенца выписали домой, отметили в управлении.

«От проведения плановой вакцинации новорожденного вакциной „Геповакс“, несмотря на рекомендации врачей, был получен категорический отказ. При выписке общее состояние новорожденного было удовлетворительным», — говорится в сообщении.

На следующий день, 15 октября ребенка принесли в родильный комплекс для вакцинации. Заведующая детским отделением, врач-неонатолог Дилфуза Хасанова осмотрела его и не нашла противопоказаний для получения «Геповакса». «Общее состояние новорожденного было удовлетворительным. По словам матери, ночью не беспокоился, хорошо сосал», — отмечается в сообщении.

В управлении подтвердили, что родильное отделение Касанского родильного комплекса с 1 по 20 октября в плановом порядке закрывалось на ремонт. Для приема родов в гинекологическом отделении роддома был организован родильный зал.

Однако утверждения Фазилат Нормуродовой о том, что с нее потребовали деньги за ремонт здания, в управлении назвали «необоснованными»: «Ремонтные работы в родильном комплексе проводились на средства местного бюджета. В родильном зале имеются лекарственные средства для оказания первичной помощи при физиологических родах. Для Гулчирой Каюмовой и ее ребенка использовались лекарственные средства, имеющиеся в родильном комплексе».

16 октября в 10:10 Фазилат Нормуродова принесла внука в родкомлпекс для получения прививки БЦЖ. Дежурная медсестра, неонатолог Дилфуза Хасанова и акушерка Сохиба Жураева осмотрели новорожденного в присутствии женщины и оценили его состояние как неудовлетворительное, «цвет кожных покровов синюшный». Медработники рекомендовали срочно госпитализировать ребенка в детскую больницу. Из-за ухудшения состояния младенца вакцину БЦЖ не назначили.

«Затем близкие младенца на своей машине в тяжелом состоянии отвезли его в областной многопрофильный детский медицинский центр. Несмотря на оказанную в отделении реанимации медицинскую помощь, примерно через 15 минут была зафиксирована биологическая смерть. Причина смерти: внутриутробная инфекция, сепсис, мозговая кома, отек мозга», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что ночью 15 октября при беспокойстве младенца бабушка обратилась не к врачам, а «к местному сельскому табибу, о чем ею было сказано при врачах». «Причиной ухудшения состояния ребенка стало несвоевременное обращение за медицинской помощью в детскую больницу, ребенок находился дома», — указывается в сообщении.

В медучреждении также опровергли, что в сентябре-октябре в Касанском роддоме погибли пять младенцев, как утверждала Фазилат Нормуродова. «За указанный период в родильном комплексе случаев младенческой смертности не зарегистрировано», — заявили в управлении.

Инцидент со смертью новорожденного мальчика был разобран на внеочередном медицинском совете Касанского районного медицинского объединения. Выяснилось, что заведующая отделением, неонатолог Дилфуза Хасанова, акушерка Сохиба Каримова, заместитель главного врача Давлат Султонов «проявили безответственность и допустили выписку новорожденного без плановой вакцинации».

Дилфуза Хасанова и Сохиба Каримова освобождены от занимаемой должности, на Давлата Султонова наложен штраф в размере 30% от заработной платы, отметили в управлении.