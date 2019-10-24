В конце сентября представители немецкой компании КНАУФ и местные журналисты провели анализ рынка строительной смеси в Фергане и Андижане. По данным специалистов отдела контроля качества КНАУФ в долине вместо оригинального продукта потребителям часто предлагается низкокачественная подделка.





Фергана

Продавцы на базаре «Польский» — спокойные, невозмутимые люди. Их не смущают любопытные журналисты и оператор с камерой. Наряду с классической штукатуркой «Ротбанд» от КНАУФ вокруг громоздятся мешки с Rodbun, Rodberd, Rodben, Rodbus, Rodland, «Родбан».

Судя по названию — это почти «Ротбанд», а вот качество отличается в разы. Вместо 10−15 лет штукатурка продержится 2−3 года. По сравнению с оригинальным продуктом смесь быстрее затвердевает и интенсивнее набирает воду. Итоговый расход оказывается выше в полтора раза, а радиационный фон никто не замерял.

«С экономической точки зрения убытков от контрафакта для КНАУФ нет никаких. Несмотря на то, что завод в Бухаре работает на полную мощность, заказы расписаны на месяцы вперед. Чтобы покрыть стабильно высокий спрос, мы начали строительство завода в Фергане. Ущерб компании наносят обманутые ожидания покупателей. Человек, отдавший предпочтение дешевому варианту и получивший некачественный ремонт, перестанет доверять узнаваемому во всем мире красно-белому мешку. Помимо высокого расхода и сомнительного результата, контрафактная продукция небезопасна для здоровья, ведь в составе подпольной штукатурки может обнаружиться что угодно», — поделился Дмитрий Дерипалко, директор предприятий КНАУФ в Узбекистане.

Производители контрафакта не используют специально разработанные, безопасные для здоровья присадки, которые делают кнауфовский раствор пластичным и легким в использовании. Качественные компоненты дороги, так что недобросовестные бизнесмены используют дешевое сырье и сбывают товар за счет узнаваемого оформления мешков.





«КНАУФ „Ротбанд“ дорогой. Мешок стоит 30 тысяч. А этот „Ротбанд“ — 18 тысяч. Те, кто экономит, берут подешевле. КНАУФ берут те, кто разбирается. Строителей не обманешь. Другое дело, что его всегда не хватает. Спрос большой, несмотря на цену», — прокомментировал продавец базара «Польский».

Помощь КНАУФ в борьбе с контрафактом оказывает Антимонопольный комитет. Совместными усилиями удалось частично приостановить развитие воровства товарного знака немецкой компании в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Джизаке.

Андижан

В Андижане на журналистов и камеры реагируют острее: на месте событий оперативно появляются охрана и базарком строительного рынка «Трикотаж». Ситуация похожа на ферганскую: штабеля поддельного «Ротбанда», после которого стены идут пузырями, и отсутствие данных о производителе на упаковках. Иногда указывается номер телефона, по которому отвечают люди, находящиеся не в курсе событий.

Директор рынка сознательно выступил против подделки и предложил собрать продавцов на собрание, чтобы прочитать им лекцию о вреде контрафактной продукции.





Как отличить подделку от оригинала

О том, как отличить подделку от оригинала рассказывает директор Ташкентского филиала ИП ООО «КНАУФ ГИПС Бухара» Шухрат Абдужамилов:

«На мешках КНАУФ сбоку всегда есть индивидуальный, нанесенный промышленным маркером номер партии, дата и посекундная маркировка. Кроме того, следует обращать внимание на дизайн мешков и наличие голубого логотипа КНАУФ. Не стоит верить заверениям продавца о новой линии или новом дизайне. Оригинальная продукция будет дороже подделки, но эта плата за качество ремонта и безопасность для здоровья. Наши строительные смеси проверяются на радиационный фон, а значит экологичны, надежны, легки в работе и долговечны».

По итогам проведенного анализа компания КНАУФ подаст обращение в Антимонопольный комитет, чтобы совместными усилиями уменьшить количество контрафактной продукции на рынке.

На правах рекламы.