По решению хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева с 25 октября в столице начинается сезон отопления, сообщила пресс-служба городской администрации.

На первом этапе отопление будет включено в объектах социального назначения (дошкольные учреждения, учреждения народного образования и здравоохранения), на втором — многоэтажные жилые и административные здания.

В решении указан срок окончания подключения отопления — 30 октября.

Предыдущий отопительный сезон длился с 16 октября по 23 марта.

В хокимияте попросили горожан при возникновении проблем во время подключения теплоснабжения в Центр управления коммунальными услугами при администрации Ташкента по номеру 1055 или 71−210−01−87.