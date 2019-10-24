С 14 октября по 14 ноября, приобретая любую продукцию в сети магазинов GOODZONE, покупатели получают шанс выиграть до 100% от стоимости товара.


Чтобы стать участником акции, нужно:

  1. Приобрести любую продукцию в период акции.
  2. Кинуть игральные кубики в специальное игровое поле.
  3. Получить на двух игральных кубиках одинаковую комбинацию:

    • 1х1 =10% скидка;

    • 2х2 = 20% скидка;

    • 3х3 = 40% скидка;

    • 4х4 = 60% скидка;

    • 5х5 = 80% скидка;

    • 6х6 = 100% скидка.



Телефоны для справок:

  • (+998) 71−207−03−07;
  • (+998) 71−212−20−70;
  • (+998) 95−142−03−07;
  • (+998) 98−188−00−14.

Адреса GOODZONE:

  1. Магазин №1: ул. А. Тимура 129Б
    Ориентир: ст. метро «Шахристан»

  2. Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor
    Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек»

  3. Магазин №3: г. Самарканд, ул. Гагарина, 178
    Ориентир: «Трастбанк»

Больше новостей про акции и скидки в GOODZONE на страницах в соцсетях.

Сайт: goodzone.uz
Facebook: fb.com/goodzone.uzbekistan
Telegram: t.me/goodzone_uzbekistan
Instagram: @goodzone.uzbekistan

На правах рекламы.