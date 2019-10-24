С 14 октября по 14 ноября, приобретая любую продукцию в сети магазинов GOODZONE, покупатели получают шанс выиграть до 100% от стоимости товара.





Чтобы стать участником акции, нужно:

Приобрести любую продукцию в период акции. Кинуть игральные кубики в специальное игровое поле. Получить на двух игральных кубиках одинаковую комбинацию: 1х1 =10% скидка;

2х2 = 20% скидка;

3х3 = 40% скидка;

4х4 = 60% скидка;

5х5 = 80% скидка;

6х6 = 100% скидка.









Телефоны для справок:

(+998) 71−207−03−07;

(+998) 71−212−20−70;

(+998) 95−142−03−07;

(+998) 98−188−00−14.

Адреса GOODZONE:

Магазин №1: ул. А. Тимура 129Б

Ориентир: ст. метро «Шахристан» Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor

Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек» Магазин №3: г. Самарканд, ул. Гагарина, 178

Ориентир: «Трастбанк»

Больше новостей про акции и скидки в GOODZONE на страницах в соцсетях.

Сайт: goodzone.uz

Facebook: fb.com/goodzone.uzbekistan

Telegram: t.me/goodzone_uzbekistan

Instagram: @goodzone.uzbekistan

На правах рекламы.