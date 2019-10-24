С 14 октября по 14 ноября, приобретая любую продукцию в сети магазинов GOODZONE, покупатели получают шанс выиграть до 100% от стоимости товара.
Чтобы стать участником акции, нужно:
- Приобрести любую продукцию в период акции.
- Кинуть игральные кубики в специальное игровое поле.
- Получить на двух игральных кубиках одинаковую комбинацию:
1х1 =10% скидка;
2х2 = 20% скидка;
3х3 = 40% скидка;
4х4 = 60% скидка;
5х5 = 80% скидка;
6х6 = 100% скидка.
Телефоны для справок:
- (+998) 71−207−03−07;
- (+998) 71−212−20−70;
- (+998) 95−142−03−07;
- (+998) 98−188−00−14.
Адреса GOODZONE:
Магазин №1: ул. А. Тимура 129Б
Ориентир: ст. метро «Шахристан»
Магазин №2: Чиланзар-6, ТЦ Bunyodkor
Ориентир: ст. метро «Мирзо Улугбек»
Магазин №3: г. Самарканд, ул. Гагарина, 178
Ориентир: «Трастбанк»
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Сайт: goodzone.uz
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