Центральный банк Узбекистана планирует разработать закон о санации банков, сообщил «Газете.uz» директор Департамента методологии надзора кредитных организаций, лицензирования и повышения финансовой доступности ЦБ Санжар Насиров.

Под санацией понимается комплекс мер (финансовая помощь, продажа, передача другим лицам и т. д. ), направленных на улучшение экономического и финансового состояния кредитной организации с целью избежать ее банкротства.

«После последнего экономического кризиса многие страны начали работать в этом направлении, создавать механизмы санации. У нас тоже есть планы на этот счет. Во время разработки проекта закона о банках и банковской деятельности в новой редакции предусматривалось внести механизм санации, но было решено отложить это до следующего этапа реформ», — рассказал Санжар Насиров.

В настоящее время мерой по предупреждению банкротства кредитной организации выступает пруденциальный (дистанционный) надзор Центробанка, который основан на проверке форм отчетности банков.

«Для предупреждения банкротства есть пруденциальный надзор, то есть практически ежедневно ведется дистанционный надзор. Мы заранее будем знать, если банк будет приближаться к состоянию банкротства. Пока таких случаев не было. Были разные шоки с ликвидностью, повышение валютного риска. В этих случаях мы приняли соответствующие меры и стабилизировали рынок», — отметил директор департамента ЦБ.