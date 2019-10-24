С 23 по 25 октября при поддержке АК O’zeltexsanoat компания Artel принимает участие в ежегодной международной выставке национальной продукции Made in Uzbekistan. Экспозиция проходит на открытых площадках АО НВК «Узэкспоцентр».

Выставка охватывает такие отрасли, как строительство, тяжелая и легкая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, ИКТ и многое другое.





Компанией Artel представлены холодильники, кухонные плиты, телевизоры, кондиционеры, вытяжки, морозильники, пылесосы, микроволновые печи, мини-печи, смартфоны, а также мелкая бытовая техника. Также на выставке можно увидеть новые модели No Frost-холодильников Artel HD 360 FWEN, HD 395 FWEN, ультрасовременный телевизор Artel 55AU20H, высокофункциональные инверторные кондиционеры Iceberg Art-12HDG, Grand Art-12HIBF 36 и другие новинки.





К тому же по инициативе O’zeltexsanoat участники выставки Made in Uzbekistan представили комплектующие детали для создания кооперации между национальными компаниями. Подобное взаимодействие компаний позволит увеличить уровень локализации производства в республике.





Целью выставки является демонстрация потенциала конкурентоспособной экспортной продукции, высокого качества отечественного производства, а также налаживание партнерских бизнес-отношений с зарубежными странами.

В этой выставке принимают участие предприятия и коммерческие объединения со всех регионов Узбекистана с целью увеличения масштабов производства, привлечения новых инвестиций и выхода на экспортный рынок.





Техника Artel присутствует на рынке Узбекистана уже восемь лет и зарекомендовала себя как марка качественной и доступной техники. Продукция компании экспортируется практически во все страны СНГ. Производственные базы постоянно расширяются и улучшаются, а вместе с ними совершенствуется качество продукции.





Выставка открыта для всех желающих. Здесь можно узнать больше о продукции Artel, увидеть технику своими глазами и задать все интересующие вопросы.

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