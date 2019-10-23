Акция «000 — три нуля» от компании-застройщика Modern Stroy позволит приобрести квартиру без первоначального взноса, оформить беспроцентную рассрочку на 20 месяцев и получить в подарок прописку.

Акция предлагает:

  • первоначальный взнос — 0%;
  • рассрочку — 0% (20 месяцев без надбавки);
  • оплату за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина за прописку оплачивается компанией-застройщиком.


Строительная компания Modern Stroy запустила новый проект — жилой комплекс Usta Shirin, ярко отличающийся своей индивидуальностью. Сооружение выстраивается из новейших технологий и качественных материалов. Modern Stroy гарантирует качество, надежность и безопасность, что является наиболее важным критерием комфортабельной жизни. Жилой комплекс Usta Shirin отвечает всем международным стандартам и обеспечивает хорошие условия проживания.

Специальная планировка и продуманный до мелочей дизайн разработаны по аналогу современных апартаментов Сингапура и Малайзии.

Комплекс Usta Shirin отличается довольно развитой инфраструктурой: удобное расположение в центре Ташкента, неповторимый дизайн, множество деревьев и растений.


Жилой комплекс с общей площадью 1,07 га, состоящий из трех высотных зданий в 10 этажей, предлагает следующие удобства:

  • панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;
  • открытые и просторные балконы размером 2,3 м;
  • внутреннее дошкольное образовательное учреждение;
  • постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;
  • фитнес-центр и бассейн;
  • специальная система обогрева;
  • экодом, искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;
  • летние открытые и зимние крытые игровые площадки;
  • открытые беседки и скамейки на территории ЖК;
  • подземная парковка;
  • круглосуточная охрана;
  • развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения;
  • оснащение системой «Умный дом»;
  • использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;
  • скоростные и бесшумные панорамные лифты, сделанные по современным европейским стандартам.


Первые два этажа и подвальное помещение комплекса являются отличной площадкой для развития и продвижения бизнеса. Помещения с площадью от 72 до 2 000 кв.м оснащены панорамными окнами и высокими потолками.

В комплексе осталось не так много свободных квартир и следует поторопиться приобрести дом мечты на выгодных условиях. Специалисты и консультанты компании с радостью помогут подобрать подходящую квартиру, которая устроит по всем критериям. Офис продаж работает без выходных.

Количество оставшихся квартир ограничено.

Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03

Telegram: t.me/modernstroy

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