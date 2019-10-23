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Строительная компания Modern Stroy запустила новый проект — жилой комплекс Usta Shirin, ярко отличающийся своей индивидуальностью. Сооружение выстраивается из новейших технологий и качественных материалов. Modern Stroy гарантирует качество, надежность и безопасность, что является наиболее важным критерием комфортабельной жизни. Жилой комплекс Usta Shirin отвечает всем международным стандартам и обеспечивает хорошие условия проживания.

Специальная планировка и продуманный до мелочей дизайн разработаны по аналогу современных апартаментов Сингапура и Малайзии.

Комплекс Usta Shirin отличается довольно развитой инфраструктурой: удобное расположение в центре Ташкента, неповторимый дизайн, множество деревьев и растений.





Жилой комплекс с общей площадью 1,07 га, состоящий из трех высотных зданий в 10 этажей, предлагает следующие удобства:

панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;

открытые и просторные балконы размером 2,3 м;

внутреннее дошкольное образовательное учреждение;

постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;

фитнес-центр и бассейн;

специальная система обогрева;

экодом, искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;

летние открытые и зимние крытые игровые площадки;

открытые беседки и скамейки на территории ЖК;

подземная парковка;

круглосуточная охрана;

развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения;

оснащение системой «Умный дом»;

использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;

скоростные и бесшумные панорамные лифты, сделанные по современным европейским стандартам.





Первые два этажа и подвальное помещение комплекса являются отличной площадкой для развития и продвижения бизнеса. Помещения с площадью от 72 до 2 000 кв.м оснащены панорамными окнами и высокими потолками.

В комплексе осталось не так много свободных квартир и следует поторопиться приобрести дом мечты на выгодных условиях. Специалисты и консультанты компании с радостью помогут подобрать подходящую квартиру, которая устроит по всем критериям. Офис продаж работает без выходных.

Количество оставшихся квартир ограничено.

Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03

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