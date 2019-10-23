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Строительная компания Modern Stroy запустила новый проект — жилой комплекс Usta Shirin, ярко отличающийся своей индивидуальностью. Сооружение выстраивается из новейших технологий и качественных материалов. Modern Stroy гарантирует качество, надежность и безопасность, что является наиболее важным критерием комфортабельной жизни. Жилой комплекс Usta Shirin отвечает всем международным стандартам и обеспечивает хорошие условия проживания.
Специальная планировка и продуманный до мелочей дизайн разработаны по аналогу современных апартаментов Сингапура и Малайзии.
Комплекс Usta Shirin отличается довольно развитой инфраструктурой: удобное расположение в центре Ташкента, неповторимый дизайн, множество деревьев и растений.
Жилой комплекс с общей площадью 1,07 га, состоящий из трех высотных зданий в 10 этажей, предлагает следующие удобства:
- панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;
- открытые и просторные балконы размером 2,3 м;
- внутреннее дошкольное образовательное учреждение;
- постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;
- фитнес-центр и бассейн;
- специальная система обогрева;
- экодом, искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;
- летние открытые и зимние крытые игровые площадки;
- открытые беседки и скамейки на территории ЖК;
- подземная парковка;
- круглосуточная охрана;
- развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения;
- оснащение системой «Умный дом»;
- использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;
- скоростные и бесшумные панорамные лифты, сделанные по современным европейским стандартам.
Первые два этажа и подвальное помещение комплекса являются отличной площадкой для развития и продвижения бизнеса. Помещения с площадью от 72 до 2 000 кв.м оснащены панорамными окнами и высокими потолками.
В комплексе осталось не так много свободных квартир и следует поторопиться приобрести дом мечты на выгодных условиях. Специалисты и консультанты компании с радостью помогут подобрать подходящую квартиру, которая устроит по всем критериям. Офис продаж работает без выходных.
Количество оставшихся квартир ограничено.
Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03
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