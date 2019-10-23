Реконструкция Университетского бульвара в Самарканде обсуждается с июня, когда хокимият города представил общественности свой проект. Бельгийский архитектор Инессы Ханш, специализирующаяся на проектах по городскому дизайну и архитектуре, поделилась мнением о рисках трансформации бульвара.

Сегодня Университетский бульвар в Самарканде является предметом бурных дебатов. Находясь в процессе трансформации, он заставил жителей поставить под сомнение его планируемое обустройство. По всей длине бульвара протянулась большая прогулочная зона, окаймлённая деревьями. В предложенном проекте ансамбль рассматривается только как парк и переделывается в чрезмерно изощрённое пространство для досуга.





Проект, представленный хокимиятом Самарканда. Фото: fb.com/samshaharhokim.

Опасность такого нового видения заключается в излишней фрагментации пространства, которое до настоящего времени величественно соединяло структуру всего района. Поэтому важно понимать природу этого ансамбля и его роль в контексте Самарканда, а также выделить потенциальные возможности его последующего влияния на развитие города.

Университетский бульвар был заложен в 1871 году вскоре после взятия Самарканда Российской империей. Расположенный в самом сердце города, он растянулся на 1044 м в длину и на 128 м в ширину. Бульвар расположен на границе средневековой части города. Он связывает воедино вокруг себя различную городскую структуру, включая Новый город, который расходится на запад пятью параллельными лучами с кирпичными зданиями колониальной архитектуры и зданиями в европейском и местном стиле.

Несмотря на сегодняшнюю разбросанность, эти исторические здания вместе со сплетением деревьев представляют собой ценное наследие. Здания советского периода привносят в эту среду антиномический нюанс, что сегодня подчёркивает хаотичный характер пространства.

В этом «неопределённом» контексте Университетский бульвар приобретает всё большее значение. Благодаря своим особым пропорциям он является эмблематическим общественным пространством.

Участок Университетского бульвара, где завершены ремонтные работы. Высажены розы и ели, установлены новые фонари, выложена плитка. Октябрь 2019 года. Фото: Дмитрий Костюшкин.

Громадный бульвар по центру состоит из пешеходных дорожек и по периметру окружён проезжей дорогой. Это и парк с прогулочной зоной, и окружённая деревьями полоса для движения автомобильного транспорта. Однако центральная ось бульвара — это не просто парк. Это главный элемент в структуре города, с элегантностью организованный сквозь размеры, пространство, использование и трафик.

Университетский бульвар сочетает в себе несколько качеств в городе, относящихся, с одной стороны, к урбанистической структуре с её монументальностью, а с другой — к пешеходной и прогулочной зоне.

Несмотря на отсутствие согласованности, наблюдающейся в большинстве окружающих зданий, в своём нынешнем виде и по своей особой природе бульвар буквально очерчивает «место». Тем самым он сам по себе гарантирует существование идентифицируемого архитектурного пространства, структурирующего и объединяющего.

Величие этих пространств близко к монументальности исторических памятников Старого города. Оно может также пробуждать ассоциацию Самарканда как оазиса в пустыне, образа, который отсылает к ощущению спокойствия и умиротворенности.

Городскими качествами бульвар наделяют, главным образом, его пропорции, единство композиции, универсальность использования и неопределённость его обустройства. Преобразование этого места с настойчивой решимостью в пространство развлечения приведёт к его искажению.

В более широком масштабе бульвар рискует утратить роль связующего звена в городском пространств, связь между различными видами его использования, связь между различными видами кругового движения, связь между разными уровнями, связь между зданиями и растительным пространством.

Нетронутый участок бульвара. Здесь планируются мостики, инфоцентры, а по бокам — беговые и велодорожки. Октябрь 2019 года. Фото: Дмитрий Костюшкин.

Фрагментация паркового пространства с добавлением автономных объектов или объектов несоответствующих форм разрушит силу общей композиции бульвара и лишит его объединяющей роли. Простота его первоначальной формы на сегодняшний день позволяет бульвару поглощать сложноорганизованную городскую среду, а в будущем сможет последовательно интегрировать результаты непрерывного развития.

Учитывая значение бульвара, любая интервенция по преобразованию бульвара должна сопровождаться глобальным анализом города с помощью мультидисциплинарной группы, состоящей, среди прочих, из урбанистов, архитекторов и ландшафтных дизайнеров.

Речь идёт не только о планировке парка, а по большому счёту о преобразовании большого городского пространства. В этом смысле было бы особенно полезно представить то, как следует развивать окружающую территорию, планируя строительство новых зданий вдоль бульвара в отношении этой зеленой центральной зоны.

С перспективой развития города и намерением будущей трансформации застроек приоритетной задачей должно стать сохранение единства и чёткости этого пространства ввиду наличия риска потери идентичности места.

Наличие этого центрального зеленого пространства сегодня дает возможность переосмыслить его окружение, не разворотив имидж города.

Университетский бульвар в его первозданном виде является уникальным, редким пространством, которое уже не может быть перекроено сегодня. Его следует рассматривать с уважением и использовать его исторический потенциал для формирования новой масштабной городской структуры.

Перевод с французского: Татьяна Акимова, Диёра Рафиева

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