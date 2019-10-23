Издание Jahon.uz 21 октября опубликовало детали уголовного дела в отношении заведующего экспедицией общего отдела Управления делами Аппарата президента Узбекистана Асатуллы Дустова. В Генеральной прокуратуре «Газете.uz» сообщила, что бывший сотрудник аппарата был осужден 19 февраля 2014 года.

Согласно решению Ташкентского городского суда по уголовным делам, Асатулла Дустов (1963 г. р.) был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

пунктами «а» и «в» части 3 статьи 165 через статью 25 (покушение на вымогательство в особо крупном размере и организованной группой или в ее интересах) Уголовного кодекса;

пунктами «а» и «в» части 3 статьи 165 (вымогательство, совершенное в особо крупном размере и организованной группой или в ее интересах) УК;

пунктами «а» и «в» части 3 статьи 168 через статью 25 (покушение на мошенничество в крупном размере и с использованием служебного положения) УК;

пунктами «а» и «в» части 3 статьи 168 (мошенничество, совершенное в крупном размере и с использованием служебного положения) УК;

пунктами «а» и «б» части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом и в интересах организованной группы) УК;

пунктами «а», «б» и «в» части 3 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере и в интересах организованной группы) УК;

частью 1 статьи 242 (организация преступного сообщества, то есть создание или руководство преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования);

статьей 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК.

Подсудимый был приговорен к 18 года лишения свободы с лишением права занимать ответственные должности на 3 года.

В сообщении Jahon.uz со ссылкой на материалы уголовного дела сообщается, что преступная группа была создана в 2008 году и действовала на постоянной основе, имела иерархическую организационную структуру, выстроив сложную систему конспирации, защищенную от правоохранительных органов.

Отмечается, что возглавляемая Дустовым группа присвоила в общей сложности средства в объеме свыше 1,669 млн долларов США. В материале сообщается о следующих пунктах обвинения, выдвинутых в отношении преступной группы: