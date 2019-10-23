Прокуратура Андижанской области ведет уголовное дело по фактам хищения и растраты сырой нефти в акционерном обществе «Андижаннефть». Специалисты «Узнефтегазинспекции» провели проверку деятельности компании и обнаружили недостачу, хищение и растрату 153 тысячи тонн сырья на сумму 12,8 млрд сумов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе инспекции.

Во время инвентаризации на нефтяных месторождениях, а также в цехах по сбору, подготовке и распределению сырья обнаружились 310,2 тонны излишек на сумму 254,5 млн сумов, недостачи — 42 тонны на 22,7 млн сумов, присвоение добытой сырой нефти без ведения учета — 795,8 тонны на 479,6 млн сумов, недостачи из-за оформления поддельных документов — 3487 тонн на 2,5 млрд сумов, сокрытие излишков на 70,8 млн сумов в объеме 95,9 тонн, приписки в отчетности — на 6,3 млрд сумов, а также факты списания нефти без оформления первичной документации — 2947 тонн на 1,7 млрд сумов.

По данным «Узнефтегазинспекции», сумма хищений, растрат, списаний, недостачи, обнаруженных только в июне-сентябре во время инвентаризации, предварительно составляет более 1,8 млрд сумов в объеме 1356 тонн.

Документация с результатами проверки предоставлена прокуратуре Андижанской области, ведется следствие.