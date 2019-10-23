Готовить, чтобы есть или есть, чтобы готовить? Инновационные технологии, разработанные инженерами компании LG Electronics, легко дают ответ на этот извечный бытовой вопрос.

Микроволновая печь LG NeoChef MH6336GIB позволяет в кратчайшие сроки приготовить роскошный обед. Можно просто прийти с работы и проводить время с любимыми людьми, а не с поварешкой в руках на кухне или соскребая со дна кастрюли пригоревшую кашу.

Стильная, удобная, продуманная до мелочей в техническом плане, умная микроволновая печь LG NeoChef не только облегчает жизнь, но и украшает ее, сверкая всеми гранями разнообразия дизайнерских решений.





Главная задача любой микроволновой печи — равномерный разогрев продукта. Благодаря точному контролю мощности (1000 Вт) обеспечивается глубокое проникновение тепла в пищу и равномерный разогрев не только внутри блюда, но и по его краям. Технология Smart Inverter позволяет магнетрону генерировать излучение не с максимальной мощностью, а менять ее в соответствии с выбранным режимом приготовления. Тем самым скорость приготовления блюда увеличивается в полтора раза. При этом еда остается сочной, без пересушенных или холодных участков.

А разнообразие блюд, которые можно приготовить в микроволновой печи LG NeoChef достойно кухни изысканного ресторана столицы. Пользователям доступны такие функции, как гриль, запекание, поджаривание, разогрев, разморозка продуктов и приготовление йогуртов. Таким образом меню на день значительно расширяется.

С LG NeoChef можно кормить свою семью свежими булочками на завтрак, запеченной бараниной с овощами на обед и кулебякой с лососем на ужин, меняя рацион питания в течение недели. А большой внутренний объем и удобный поворотный столик на шестиугольной платформе — неоспоримые преимущества данной модели микроволновой печи.

Конечно, любая хозяйка заботится о здоровье своей семьи, поэтому все микроволновые печи LG NeoChef оснащены антибактериальным покрытием, которое защищает продукты от микробов и бактерий. А система Easy Clean позволяет быстро и эффективно ухаживать за поверхностью печи без использования химических средств. Несколько легких движений губкой — и техника снова сияет.





Управлять микроволновой печью LG NeoChef могут не только хранительницы домашнего очага, но даже дети — настолько она проста в использовании. Автоматические программы приготовления блюд расположены на панели управления, а значит даже голодный школьник, вернувшись с учебы может легко и просто приготовить курочку с хрустящей и аппетитной корочкой или разморозить пиццу.

Яркая внутренняя подсветка помогает контролировать процесс приготовления пищи без лишних открываний дверцы, что делает микроволновую печь не только эффективной, но и энергосберегающей.

Прогрессивная, мыслящая наперед кухонная техника от компании LG уже не раз доказывала свое право на жизнь в каждом доме. Хозяйки ценят ее за комфорт в использовании, качество приготовления пищи, безопасность, экологичность и точность. Времясберегающая и интуитивная микроволновая печь LG NeoChef — тот удачный пример, когда не человек работает на технику, а техника на человека.

Вся необходимая информация об этом умном помощнике доступна по ссылке.

По вопросам покупки продукции LG можно обращаться в различные торговые точки:

технорынок Fleshka (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший рынок «Абу-Сахий»);

сеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов GoodZone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next, телефон: (+998) 95−143−00−03.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22.

Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный.

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