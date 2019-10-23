22 октября в 2:30 в камере следственного изолятора №6 УВД Наманганcкой области скончалась заключенная Шохиста М. (1976 г. р.).

Как сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов, женщина скончалась из-за внезапного ухудшения здоровья, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Отмечается, что Шохиста М. была приговорена к длительным срокам лишения свободы на основании статьи 168 (мошенничество) и других статей Уголовного кодекса и в связи с несогласием с обвинением подала прошение на апелляцию.

Предварительные данные судмедэкспертизы показали, что смерть наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности. Травм на теле женщины не обнаружено.

Прокуратура Наманганского района ведет доследственные мероприятия по данному факту.