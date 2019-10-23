Президент Узбекистана 22 октября подписал новую редакцию закона «О валютном регулировании», принятую Законодательной палатой Олий Мажлиса 22 июля и одобренную Сенатом 11 октября, сообщила пресс-служба Центрального банка.

В документе приведены новые нормы и механизмы, а также принципы валютного регулирования и валютного контроля. В частности:

единство системы валютного регулирования и валютного контроля;

приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования и валютного контроля;

недопущение незаконного вмешательства государственных органов в валютные операции резидентов и нерезидентов.

В закон введена норма по взиманию государственных пошлин, сборов, других обязательных платежей, определению цен на товары и услуги и минимальных требований к уставным капиталам обществ исключительно в национальной валюте.

Вместе с тем, новой редакцией закона предусматривается:

свободное распоряжение резидентами и нерезидентами собственными валютными средствами при осуществлении валютных операций;

отмена ряда разрешительных процедур при осуществлении валютных операций;

требование по репатриации активов по внешнеторговым операциям в Республику Узбекистан;

разрешение на открытие счетов за границей физическим лицам-резидентам без ограничений;

разрешение на неторговые валютные операции между физическими лицами в сумме эквивалентной 100 млн сумов (около 10,5 тысяч долларов по курсу ЦБ на 23 октября);

свободный вывоз физическими лицами из Узбекистана наличных денежных средств в сумме эквивалентной 100 млн сумов .

До изменений в законе за границу можно было вывозить только 5000 долларов.

Кроме того, в новой редакции закона, по данным ЦБ, максимально сокращены отсылочные нормы, охвачены все имеющиеся на практике виды валютных операций, таким образом документ стал законом прямого действия.

Закон вступил в силу 23 октября в день его официального опубликования.

«Газета.uz» подробно писала о новом документе по валютному регулированию после его одобрения Сенатом.