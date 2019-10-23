Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-30 общественных активистов Узбекистана.

Рейтинг активистов сформирован из числа журналистов, независимых экспертов, блогеров и других общественных деятелей, которые вносят свой вклад в обеспечение плюрализма мнений в Узбекистане, повышение осведомленности населения о разных социально-экономических вопросах, отмечает «Юксалиш».

При составлении рейтинга не определялись места и позиции, а кандидаты размещались в алфавитном порядке. Топ-30 сформирован на основе следующих критериев:

  • активность кандидатов в высказывании своей позиции по вопросам государственного и общественного управления, социальным и экономическим аспектам в СМИ и социальных сетях;
  • их аудитория в разных интернет-ресурсах и уровень охвата публикуемых материалов;
  • участие в обсуждениях принимаемых со стороны государства важных решений и оценке их воздействия;
  • степень узнаваемости кандидата в обществе, признания его в качестве эксперта и общественного деятеля.

Топ-30

  1. Азиза Курбанова — журналист, блогер
  2. Азиза Умарова — исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting
  3. Алишер Рузиохунов — журналист, колумнист
  4. Бехзод Хошимов — экономист, колумнист «Газеты.uz» и «Коммерсант.uz»
  5. Дилшодбек Болтабоев (Дима Каюм) — автор проекта «Народная библиотека»
  6. Дилшод Назиров — автор телепроекта «Карама-карши»
  7. Зафар Хошимов — эксперт, основатель Korzinka.uz
  8. Каримберди Турамурод — журналист, специальный корреспондент Xabar.uz
  9. Кахрамон Асланов — журналист, блогер
  10. Кирилл Альтман — влогер, автор проекта Alter Ego
  11. Кобил Хидиров — журналист, автор Telegram-канала davletovuz
  12. Куддус Аъзам — политический обозреватель, автор телепроекта «Мунособат»
  13. Лола Исламова — главный редактор Anhor.uz
  14. Мурод Назаров — эксперт, основатель Murad Buildings
  15. Мухрим Агзамходжаев — журналист Daryo.uz, автор Telegram-канала «Мухрим»
  16. Навбахор Имамова — журналист ИА «Голос Америки»
  17. Никита Макаренко — специальный корреспондент «Газеты.uz»
  18. Нозир Сафари — блогер, автор Telegram-канала SAFARI
  19. Расул Кушербаев — депутат Законодательной палаты Олий Мажлис
  20. Рауфхон Салахужаев — эксперт по экономическому развитию
  21. Сардор Салим — журналист, блогер
  22. Умид Гафуров — блогер, автор проекта Troll.uz
  23. Ферузхан Якубходжаев — блогер, автор Telegram-канала «Наблюдения под чинарой»
  24. Хасан Мамасаидов — бизнес-эксперт
  25. Хикмат Абдурахманов — эксперт, основатель Humo Partners
  26. Хушнуд Худойбердиев — блогер, юрист, автор проекта Xushnudbek.uz
  27. Шахноза Турахужаева — блогер
  28. Шерзод Кудратходжаев — председатель Международного пресс-клуба
  29. Элдар Асанов — блогер, историк и филолог
  30. Юлий Юсупов — эксперт по экономическому развитию