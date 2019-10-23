Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-30 общественных активистов Узбекистана.
Рейтинг активистов сформирован из числа журналистов, независимых экспертов, блогеров и других общественных деятелей, которые вносят свой вклад в обеспечение плюрализма мнений в Узбекистане, повышение осведомленности населения о разных социально-экономических вопросах, отмечает «Юксалиш».
При составлении рейтинга не определялись места и позиции, а кандидаты размещались в алфавитном порядке. Топ-30 сформирован на основе следующих критериев:
- активность кандидатов в высказывании своей позиции по вопросам государственного и общественного управления, социальным и экономическим аспектам в СМИ и социальных сетях;
- их аудитория в разных интернет-ресурсах и уровень охвата публикуемых материалов;
- участие в обсуждениях принимаемых со стороны государства важных решений и оценке их воздействия;
- степень узнаваемости кандидата в обществе, признания его в качестве эксперта и общественного деятеля.
Топ-30
- Азиза Курбанова — журналист, блогер
- Азиза Умарова — исполнительный директор консалтинговой компании Smartgov Consulting
- Алишер Рузиохунов — журналист, колумнист
- Бехзод Хошимов — экономист, колумнист «Газеты.uz» и «Коммерсант.uz»
- Дилшодбек Болтабоев (Дима Каюм) — автор проекта «Народная библиотека»
- Дилшод Назиров — автор телепроекта «Карама-карши»
- Зафар Хошимов — эксперт, основатель Korzinka.uz
- Каримберди Турамурод — журналист, специальный корреспондент Xabar.uz
- Кахрамон Асланов — журналист, блогер
- Кирилл Альтман — влогер, автор проекта Alter Ego
- Кобил Хидиров — журналист, автор Telegram-канала davletovuz
- Куддус Аъзам — политический обозреватель, автор телепроекта «Мунособат»
- Лола Исламова — главный редактор Anhor.uz
- Мурод Назаров — эксперт, основатель Murad Buildings
- Мухрим Агзамходжаев — журналист Daryo.uz, автор Telegram-канала «Мухрим»
- Навбахор Имамова — журналист ИА «Голос Америки»
- Никита Макаренко — специальный корреспондент «Газеты.uz»
- Нозир Сафари — блогер, автор Telegram-канала SAFARI
- Расул Кушербаев — депутат Законодательной палаты Олий Мажлис
- Рауфхон Салахужаев — эксперт по экономическому развитию
- Сардор Салим — журналист, блогер
- Умид Гафуров — блогер, автор проекта Troll.uz
- Ферузхан Якубходжаев — блогер, автор Telegram-канала «Наблюдения под чинарой»
- Хасан Мамасаидов — бизнес-эксперт
- Хикмат Абдурахманов — эксперт, основатель Humo Partners
- Хушнуд Худойбердиев — блогер, юрист, автор проекта Xushnudbek.uz
- Шахноза Турахужаева — блогер
- Шерзод Кудратходжаев — председатель Международного пресс-клуба
- Элдар Асанов — блогер, историк и филолог
- Юлий Юсупов — эксперт по экономическому развитию