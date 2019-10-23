Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-30 общественных активистов Узбекистана.

Рейтинг активистов сформирован из числа журналистов, независимых экспертов, блогеров и других общественных деятелей, которые вносят свой вклад в обеспечение плюрализма мнений в Узбекистане, повышение осведомленности населения о разных социально-экономических вопросах, отмечает «Юксалиш».

При составлении рейтинга не определялись места и позиции, а кандидаты размещались в алфавитном порядке. Топ-30 сформирован на основе следующих критериев:

активность кандидатов в высказывании своей позиции по вопросам государственного и общественного управления, социальным и экономическим аспектам в СМИ и социальных сетях;

их аудитория в разных интернет-ресурсах и уровень охвата публикуемых материалов;

участие в обсуждениях принимаемых со стороны государства важных решений и оценке их воздействия;

степень узнаваемости кандидата в обществе, признания его в качестве эксперта и общественного деятеля.

Топ-30