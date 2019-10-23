Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана призвало акционерные общества своевременно раскрывать финансовую отчетность.

Как сообщила пресс-служба агентства, в ходе изучения был выявлен ряд нарушений законодательства, совершенных акционерными обществами в первом полугодии 2019 года. В частности, нормы раскрытия информации эмитентом ценных бумаг нарушили 74 акционерных общества.

Согласно статье 44 закона «О рынке ценных бумаг», АО обязаны размещать сведения о своей деятельности, в том числе бухгалтерский баланс и финансовую отчетность, на Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz) и своих официальных вебсайтах.

Несмотря на требования, 51 акционерное общество не опубликовало на ЕПКИ соответствующую информацию по итогам первого полугодия.

В числе таких АО оказались крупные государственные предприятия — «Узбекистон металлургия комбинати», «Узпахтаёг», «Узэлтехсаноат»; коммерческие банки — «Тенге банк» и Ziraat Bank Uzbekistan, а также подведомственные предприятия «Узавтосаноат», «Узпахтасаноат» и «Уздонмахсулот».

Кроме того, 23 акционерных общества, включая «Узбекистон почтаси», «Марказий ипподром», «Тошкент механика заводи» и NORINTEKS, опубликовали информацию с опозданием сроком от 2 до 24 дней.

Эти действия квалифицируются как нарушение законодательства о рынке ценных бумаг и предусматривают ответственность по статье 174−1 Кодекса об административной ответственности (нарушение законодательства о рынке ценных бумаг).

Территориальные управления Агентства по развитию рынка капитала с целью защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, осуществляющих операции с ценными бумагами, проводят дальнейшее изучение причин не раскрытия информации, говорится в сообщении.

Агентство призвало должностных лиц акционерных обществ принять меры по своевременной публикации сведений о финансовой отчетности на едином портале и на своих сайтах, а акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц — сообщать о случаях нарушения законодательства.