C 22 по 25 октября компания Artel при поддержке O’zeltexsanoat принимает участие на ежегодной международной выставке Aquatherm. На этот раз выставка проводится в столице Азербайджана Баку и является одной из крупнейших в сфере кондиционирования, вентиляции, отопления и водоснабжения, обработки и очистки воздуха.





Международная выставка Aquatherm Baku привлекает высококвалифицированных специалистов со всего мира. На выставку привлечены компании из Узбекистана, Италии, Ливана, Китая, России, Турции, Чехии, Саудовской Аравии и множества других стран. Участие на выставке подобного уровня дает множество преимуществ. К примеру, на Aquatherm Baku посетители могут напрямую контактировать с официальными представителями Artel, а близость к покупателю — это стратегический фактор успеха.





Исследование экспозиций показывает, что продукция представленная на выставках влияет на покупки в шесть раз больше, чем любые другие средства, и их помнят дольше, чем объявления. По статистике 57% ответственных за закупы лиц покупают товары и услуги на выставках, а 90% посетителей используют информацию, полученную на выставках, чтобы принять решение какой товар или услугу купить. Кроме того, здесь имеется огромная возможность установить международные деловые отношения, что открывает широкие возможности для экспорта. Выставка Aquatherm Baku 2019 — это подходящее место для изучения спроса на новые товары и проведения исследований.





На выставке Aquatherm Baku 2019 Artel представил настенные и напольные кондиционеры, электрические водонагреватели и двухконтурные газовые котлы. Стенд компании представляет большой интерес для посетителей. Подобный интерес вполне закономерен: на сегодняшний день продукция Artel экспортируется практически во все страны СНГ и пользуется широкой популярностью как среди местного населения, так и за границей.





Увеличение экспортного потенциала является приоритетной задачей Узбекистана. Как сказал президент Шавкат Мирзиёв: «Без экспорта нет будущего ни у одного предприятия. Нет будущего страны». Интерес иностранных потребителей к стенду Artel оказывает позитивное влияние как на компанию, так и на концепцию Made in Uzbekistan. Посетители на примере Artel лично могут убедиться, что узбекские компании имеют все возможности для производства высокотехнологичной, качественной, а также доступной техники. Подобный интерес и успех Artel на выставке Aquatherm Baku 2019 благотворно отразится на экспортном потенциале Узбекистана.

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