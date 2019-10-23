Ташкентский хоккейный клуб «Хумо» подписал соглашение с российским нападающим Михаилом Анисиным. Контракт с 31-летним хоккеистом рассчитан до конца этого сезона, детали соглашения не раскрываются, сообщила пресс-служба клуба.

Михаил Анисин будет выступать в клубе под номером 78. Он выступал за многие клубы Континентальной хоккейной лиши. Всего провел 382 матча, в которых набрал 202 очка: 106 голов и 96 передач.

Михаил Анисин — лучший бомбардир Высшей лиги сезона 2007/2008. В 2012 году с московским «Динамо» выиграл Кубок Гагарина, став с 14 заброшенными шайбами лучшим снайпером серии плей-офф.

Клуб «Хумо» впервые принимает участие Высшей хоккейной лиге — международном хоккейном чемпионате. Команды из России, Казахстана, Китая и Узбекистана распределены по двум конференциям и четырем дивизионам. Каждая из них сыграет 54 матча — 27 на домашней арене и 27 на выезде. По результатам только 16 команд выйдут в плей-офф и будут бороться за кубок Петрова («Братина»).