В СЭЗ «Ангрен» создан завод Angren Insulation, призванный стать ведущим производителем минеральной ваты в регионе. Этот материал уже успел стать одним из ключевых строительных продуктов.

Минеральная вата используется в быстроразвивающейся и современной строительной индустрии с большим потенциалом как средство удержания тепла, наносимое на стены, потолки и фундаменты зданий. Это нужно потому, что такие покрытия хороши для поддержания тепла в любых типах зданий и требуют меньших энергозатрат для отопления здания.

Сегодня сохранение существующей энергии более сложная задача, чем просто экономия энергии. Например, ремонт точек потери тепла с минеральной ватой дает большую выгоду, чем замена кондиционеров, батарей, отопительных котлов на менее энергозатратные варианты. Кроме того, согласно международной статистике, энергосбережение снижает расходы государства на электроэнергию до 30%.





Степень важности этой проблемы можно увидеть на примере Ташкента: 41% тепла не доходит до потребителей из-за несоответствия отопительных труб города (избыточная потеря тепла) требованиям по снабжению теплом. Это означает чистую потерю в размере 414,2 млрд сумов или 44 млн долларов США в каждый отопительный сезон. Если бы эти трубы были покрыты минеральной ватой, то объем энергопотерь был бы меньше в несколько раз.

Этот вопрос был подчеркнут президентом Шавкатом Мирзиёевым во время его визита в комплекс Olmazor City 9 октября. Он отметил, что необходимо снизить расход строительного кирпича в строительстве, повысить использование термостойких материалов из минеральной ваты и увеличить количество местных заводов, производящих такие продукты.

Ожидается, что завод Angren Insulation, организованный в свободной экономической зоне «Ангрен», выведет Узбекистан на ведущие позиции по производству и экспорту этой продукции в регионе.

Если продукция из минеральной ваты будет повсеместно использоваться в строительной отрасли в одном только Узбекистане, то, по оценкам ООН, экономия природного газа составит не менее 10 млрд куб. м в год. В денежном эквиваленте это составит более 1 млрд долларов США в год.

Совместное предприятие строится с первоначальными инвестициями в размере 15 млн долларов США от местных инвесторов и иностранных партнеров и будет введено в строй в начале 2020 года. Кроме того, совокупные инвестиции, вводимые поэтапно, составят 42 млн долларов США.

Завод будет оснащен автоматизированным оборудованием ведущих мировых производителей и будет выпускать более 50 тысяч тонн готовой продукции в год.

Ассортимент узбекистанских отопительных покрытий, популярных на рынках СНГ, будет расширен на еще один продукт и вскоре займет ведущие позиции в мире.

Телефон: (+998) 71−283−48−14

Адрес: свободная экономическая зона «Ангрен»

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