Центральный банк Узбекистана ранее упростил обмен небольших валютных сумм — новые правила позволяют гражданам покупать в банках иностранную валюту на сумму до 100 долларов без предъявления паспорта. До этого продажа валюты на любую сумму требовала идентификации клиента.

Как объяснил заместитель председателя Центробанка Бобир Абубакиров на пресс-конференции в среду, при установлении пороговой суммы учитывались международный опыт и текущие статистические данные по валютно-обменным операциям в обменных пунктах.

«100 долларов — это не конечная цифра. Исходя из опыта, объема проводимых [операций], потребности в них, сумма может увеличиться. Почему именно 100 долларов? Потому что доля операций по продаже иностранной валюты до 100 долларов составляет около 30−40% от всех сделок. Это очень большая часть. Таким образом, мы просто облегчили условия покупки валюты для физических лиц», — объяснил замглавы ЦБ.

По его словам, идентификация клиентов при продаже иностранной валюты является требованием Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая является ассоциированным членом ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

«Почему нужна идентификация, почему нужен паспорт? Узбекистан является членом группы ЕАГ, поэтому коммерческие банки должны идентифицировать своих клиентов при проведении операций на определенную сумму. Идентификация — это требование, это тоже международный опыт, который распространен во всем мире», — сказал представитель ЦБ.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что за два месяца банки Узбекистана продали населению 234,5 млн долларов наличными, а купили — почти в четыре раза больше.