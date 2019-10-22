По итогам января-сентября внешнеторговый оборот Узбекистана составил 31,64 млрд долларов и вырос на 8,57 млрд долларов, или на 37,2%, к соответствующему периоду прошлого года, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Экспорт достиг 13,67 млрд долларов (темпы роста — 45,5%), а импорт — 17,97 млрд долларов (темпы роста — 31,5%). Отмечен пассивный баланс внешнеторгового оборота на сумму 4,29 млрд долларов.

Среди торговых партнеров Узбекистана на первом месте находится Китай, товарооборот с которым составил 5,9 млрд долларов за девять месяцев, на втором — Россия с 4,7 млрд долларов, на третьем — Казахстан с 2,6 млрд долларов. В пятерку входят Республика Корея (2 млрд долларов) и Турция (1,8 млрд долларов).

Удельный вес товаров в составе экспорта достиг 81,4%, из них золото — 29,1% (3,98 млрд долларов), энергоносители и нефтепродукты — 16,1% (2,2 млрд долларов), текстиль и текстильные изделия — 8,6% (1,17 млрд долларов), продовольственные товары — 8,4% (1,14 млрд долларов), цветные металлы и изделия из них — 5,2% (706,6 млн долларов), химическая продукция и изделия из нее — 4,9% (675,2 млн долларов).

В частности, Узбекистан экспортировал природного газа на 2 млрд долларов, меди и изделий из нее — на 517,1 млн долларов, плодов и ягод — на 510,1 млн долларов, овощей — на 449,2 млн долларов, электроэнергии — на 63,3 млн долларов, легковых автомобилей — на 91,6 млн долларов.

Объем экспорта услуг в январе-сентябре составил 2,54 млрд долларов (18,6%), увеличившись на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В составе экспорта услуг львиную долю занимают транспортные услуги (50,8%) и туризм (38,8%).

Основную долю в структуре импорта среди товаров занимают машины и оборудование, включая части и комплектующие (44,8%, или 8 млрд долларов), химическая продукция и изделия из нее (12,7%, или 2,2 млрд долларов), продовольственные товары (7,5%, или 1,35 млрд долларов), черные металлы (7,5%, или 1,3 млрд долларов) и энергоносители и нефтепродукты (3,7%, или 657,5 млн долларов).

В частности, Узбекистан импортировал легковых автомобилей на 257,6 млн долларов, летательных аппаратов — на 398,3 млн долларов, кондиционеров и холодильников — на 549,5 млн долларов, нефтепродуктов — на 436,8 млн долларов, электроэнергии — на 50,7 млн долларов, фармацевтической продукции — на 683,7 млн долларов, пшеницы — на 272 млн долларов, подсолнечного масла — на 130 млн долларов и крупного рогатого скота — на 92,2 млн долларов.

Объем импорта услуг за январь-сентябрь 2019 года составил 10% (1,8 млрд долларов) и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%. В составе импорта услуг основную долю занимают туризм (поездки), транспортные услуги, а также услуги строительства, телекоммуникационные, информационные и компьютерные услуги.

Основными импортерами выступают семь крупных стран — Китай, Россия, Республика Корея, Казахстан, Турция, Германия и США. В общем объеме импорта они имеют долю в 68%, что составляет более 12,2 млрд долларов.