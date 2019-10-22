Ольга Забелинская завоевала золотую медаль 40-го чемпионата Азии по велотреку, который проходил 17−21 октября в южнокорейском Чинчхоне, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Участие в соревновании принимали спортсмены из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Китая, Индии, Ирана, Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Камбоджи, Гонконга, Индонезии, Японии, Мьянмы, Макао, Филиппин, ОАЭ.

Велогонщица Узбекистана стала чемпионкой Азии в групповой гонке, набрав 32 очка. На втором месте оказалась спортсменка Южной Кореи На А Рым (28 очков), на третьем — Бо Йи Люн (26 очков).





Еще одну медаль в копилку сборной принес Бехзодбек Рахимбоев. В групповой гонке по очкам среди юниоров он удостоился бронзовой медали. Представитель Казахстана Александр Бекенов (42 очка) поднялся на первую ступень пьедестала, Чи-Шэн Чан (Китайский Тайбэй) с 20 очками оказался на втором месте.

С результатами соревнования можно ознакомиться здесь.