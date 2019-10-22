Цикл торжественных церемоний, связанных с официальным провозглашением нового императора Японии Нарухито начался во вторник в Токио с ритуального объявления об этом богам Трех святилищ, сообщило РИА Новости.

Император Нарухито, облаченный в ритуальные одежды, вошел в храм Касикодокоро, в котором поклоняются богине Солнца Аматэрасу Омиками. В храм внесли также две из трех императорских регалий — меч Кусанаги-но-цуруги и яшму магатама.

Император зачитал текст, который объявляет о его восшествии на престол: «Объявлю здесь, на церемонии интронизации, о восшествии на престол. Я клянусь здесь во имя счастья народа и мира во всем мире, рядом с народом и согласно конституции, служить Японии и ее народу в качестве его символа. Пусть мудрость и усилия народа приведут к еще большему расцвету нашей страны. Я желаю, чтобы она могла внести свой вклад в дело мира и дружбы с международным сообществом и благополучия человечества».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своем приветственном слове сказал: «От имени народа приветствуем императора как символ государства Япония и японского народа во благо мирного и блестящего будущего исполненной гордости Японии, к которой бы тянулись людские сердца. Возношу молитвы за процветание эпохи Рэйва и императора и выражаю слова поздравления» (цитата по РИА Новости).

В церемонии участвовали 2000 гостей, из которых 400 — главы и представители иностранных государств. Делегацию Узбекистана возглавила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Нарухито стал монархом 1 мая после того, как его отец — ныне Почетный император Японии Акихито отрекся от престола после 30 лет правления в связи с преклонным возрастом За последние два столетия это было первое отречение императора.