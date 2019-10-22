Одна из частых проблем у пылесоса — потеря мощности из-за запутанных на щетке волос и шерсти. Вычистить такое бывает довольно непросто и затратно по времени.

Беспроводной пылесос LG CordZero оснащен турбо-щеткой Anti-Tangle Brush против наматывания шерсти и волос. Проблему с запутыванием решает технология особого распределения воздушных потоков. Больше не понадобится чистить щетку после каждого использования, что сделает уборку еще более комфортной. Для хозяев питомцев это отличное решение проблемы чистки шерсти с различных покрытий.





Благодаря отсутствию провода больше не нужно беспокоиться о его спутывании и возможности споткнуться о шнур во время уборки. Кроме того, LG CordZero освобождает от лишних усилий по переключению провода из одной розетки в другую. Со сменным литий-ионным аккумулятором Dual PowerPack, пылесос LG CordZero работает до 80 минут без подзарядки в стандартном режиме (40 минут от одного аккумулятора). Уровень заряда батареи удобно и легко контролировать с помощью индикатора на LED-дисплее. Пылесос сам подскажет, когда его нужно подзарядить.





Эргономичный дизайн LG CordZero позволяет одним движением превратить беспроводной вертикальный пылесос в компактный и портативный. Со встроенной щеткой Dual PowerPack LG CordZero не нуждается в смене насадки. Щетка быстро производит точечную уборку на различных поверхностях и в труднодоступных местах, а яркая LED-подсветка позволяет пропылесосить под диваном или кроватью. Портативный ручной пылесос может работать до 60 минут в обычном режиме и 40 минут в режиме максимальной мощности.

LG CordZero — это мобильность в передвижении, использовании и хранении.

Приобрести продукцию LG, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: 0−800 120−22−22. Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный.

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