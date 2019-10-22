Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат президенту страны Реувену Ривлину, сообщает Euronews.

В опубликованном в интернете видеообращении к жителям Израиля Нетаньяху пояснил, что «делал все возможное, чтобы создать широкое правительство единства», однако его предложения были отвергнуты.

Нетаньяху оставалось еще двое суток из 28 дней, отведенных на коалиционные переговоры и формирование правительства, однако он решил сдать мандат в понедельник, в день своего 70-летия.

В пресс-службе президента Израиля сообщили, что право на формирование кабинета министров будет передано лидеру блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

Нетаньяху отметил в видеообращении, что если Ганц намерен создать правительство меньшинства при поддержке «Объединенного арабского списка», он возглавит оппозицию и будет добиваться скорейшей смены такого правительства.

Нетаньяху был главой правительства Израиля 10 лет подряд, поставив рекорд пребывания на посту премьер-министра.