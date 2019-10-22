Компания Facebook сообщила об удалении четырех крупных сетей аккаунтов, страниц и групп, которые были вовлечены в «скоординированное необычное поведение».

Три сети имели иранское происхождение, еще одна — российское. Их деятельность была нацелена на США, Северную Африку и Латинскую Америку. «В каждом случае люди, которые занимались этой деятельностью, координировали действия друг с другом и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других», — говорится в сообщении.

Компания удалила 50 фейковых страниц в Instagram и 1 аккаунт в Facebook, созданных в России. На них размещались сообщения на тему выборов США 2020 года, экологии, расовой напряженности, консерватизма и либерализма. С учетных записей комментировались другие посты, чтобы расширить охват.

Соцсеть нашла в этих аккаунтах ссылки на российское «Агентство интернет-исследований» (известное в рунете как «Фабрика троллей»). Небольшая часть этих учетных записей также использовала старые мемы, первоначально опубликованные агентством, отметили в Facebook.

Сеть аккаунтов из Ирана включала 135 аккаунтов в Facebook, 26 страниц, 4 группы и 21 аккаунт в Instagram. Администраторы страниц и владельцы аккаунтов обычно публиковали местные политические новости, а также посты о геополитике. В числе освещаемых тем — политика в США и Израиле, поддержка Палестины, конфликт в Йемене и внешняя политика Ирана.

«Мы поделилась информацией с нашими отраслевыми партнерами, политиками и правоохранительными органами и продолжим работать с другими, чтобы найти и устранить эти действия», — подчеркнули в компании.