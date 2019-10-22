Правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо в понедельник победила на парламентских выборах в Канаде, сообщил телеканал Euronews.

По данным Национальной избирательной комиссии, либералы одержали верх в 156 из 338 округов. Для формирования правительства большинства партии-победительнице было необходимо 170 мандатов. Таким образом в стране будет сформирован кабинет меньшинства.

На втором месте по итогам выборов находится Консервативная партия, которая заручилась поддержкой в 121 округе, на третьем — «Квебекский блок». За ними следуют Новая демократическая партия и Партия «зеленых». Всего для участия в выборах была зарегистрирована 21 партия.