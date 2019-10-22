Глава компании «Алиев Заргари» (Gold Center) Ахмед Алиев 21 октября провел в Ташкенте пресс-конференцию, на которой рассказал, как лишился бизнеса, как отбывал наказание в колонии «Жаслык» по сфабрикованному делу, а также о якобы готовившемся в 2012 году государственном перевороте в Узбекистане.

В 2012 году в отношении Ахмеда Алиева, его супруги Мехрибон Алиевой и соратников (всего 11 человек) было возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по 23 статьям Уголовного кодекса.

В 2013 году Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Алиева виновным по всем 23 статьям (в их числе — истязания, угроза убийства, покушение на изнасилование нетрадиционным способом, разбой, невыполнение решения суда, недонесение в милицию, создание вооруженной группировки, удержание заложника, хранение оружия и боеприпасов и другие) и приговорил к 20 годам лишения свободы. К тюрьме были приговорены еще 9 его сотрудников, а супруга получила условный срок.

По словам Ахмеда Алиева, его посадили по двум причинам — экономической и политической.

«Когда меня и моих сотрудников арестовали в 2012 году, то все связывали это с Gold Center. Действительно, это есть причина, но она второстепенная. Первостепенная причина имеет политический окрас. В 2011—2012 году, по моим соображениям, готовился государственный переворот власти в Узбекистане с отстранением от должности [на то время президента] Ислама Абдуганиевича Каримова, а также, я подчеркиваю, с физическим устранением премьер-министра Шавката Миромоновича Мирзиёева — ныне нашего народного президента», — заявил он.

Предприниматель рассказал, что до ареста его попросили разработать концепцию развития ювелирного бизнеса в Узбекистане с указанием проблем отрасли и путей их решения. По его расчетам, Узбекистан импортировал 15 тонн золота в год. Большая часть поставок золота, по предположению Ахмеда Алиева, осуществлялась контрабандным путем.

«Данная концепция дала толчок, чтобы меня арестовали», — уверен он.

Ювелир указал на ошибки в постановлениях судов и следствия и на заговор против него, что привело к отъему здания Gold Center. У компании был лизинговый договор с Universal Invest (сообщается, что она принадлежит «Капиталбанку») на 5 млрд сумов, но по истечении некоторого времени стали нарушаться сроки выплаты, в связи с чем Universal Invest подала иск в хозяйственный суд на компанию Алиева.

Предприниматель объяснил нарушение сроков расторжением договоров аренды со стороны арендаторов, что привело к падению выручки. Ахмед Алиев отмечает, что на их уход повлияли события, связанные с незаконным закрытием ювелирных магазинов со стороны «Службы национальной безопасности, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел»,

Из-за нарушения сроков суд постановил прервать договор между компаниями. При этом, как отмечает ювелир, «Агробанк» пытался выкупить кредит, а после он сам, взяв деньги в долг у знакомых, пытался закрыть кредит раньше срока, но этому препятствовали заинтересованные в отъеме Gold Center лица. Причина — здание с имуществом оценивалось в 23 млрд сумов, тогда как задолженность составляла 5 млрд сумов.

«Изъять здание им было выгоднее, чем вернуть остаток займа», — считает ювелир.

В ходе пресс-конференции Ахмед Алиев сообщил о причастности к его делу представителя руководства «Капиталбанка», с которым он планирует встретиться в суде. Однако в защиту последнего выступили предприниматель Бахром Кадиров и еще один мужчина, «также переживший произвол правоохранительных служб».

Слева направо: писатель и журналист Айдын Гударзи; генеральный директор «Вери Блисс» Енисей Кан, Ахмед Алиев, Мехрибон Алиева, водитель Саид Набиходжаев.

По словам Ахмеда Алиева, Рахим Мамаджанов от имени бывшего первого заместителя председателя СНБ Шухрата Гулямова (сейчас отбывает пожизненное заключение) предложил предпринимателю отдать здание ювелирного центра и управлять им за заработную плату.

«Мне предложили 5000 долларов [в виде зарплаты]. Сказали: „Мы у тебя Gold Center забираем, ты остаешься там работать в качестве руководителя, мы доведем до ума твою концепцию, и, может быть, 1−2% ты оттуда будешь иметь“», — рассказал предприниматель.

Кроме того, как он отмечает, Рахим Мамаджанов сообщил о планируемом госперевороте. Ахмед Алиев намеревался рассказать об этих планах Шавкату Мирзиёеву.

Бизнесмен был арестован на казахско-узбекской границе. По его утверждению, в это время он ехал в Шымкент на встречу с итальянским партнером. Предпринимателя отправили в следственный изолятор СНБ. Через несколько дней после ареста Ахмеда Алиева поместили в камеру с заключенными, которые «выбивали показания в пользу следствия».

Через четыре дня в СИЗО ему удается встретиться с руководством СНБ.

«Меня приглашают. Смотрю, сидит тот человек, старший из четырех, который меня арестовывал на таможне. И с ним сидит такой хамовитый, видно, что минимум полковник, наглый такой тип. Я говорю, что у меня есть информация государственной важности. Я имён еще не называю, и он мне говорит: „А что же ты айзер, не послушал Рахима? Если бы ты его послушал, что сейчас бы в таком положении не был“. Я не называю имен, но он называет имя переговорщика. Как это понять?» — задался вопросом он.

Во время следствия свидетели, по словам предпринимателя, давали ложные показания под принуждением и пытками. В итоге Ахмеда Алиева приговорили к 20 годам лишения свободы в «Жаслыке».

«Я прошел «Жаслык». Это концлагерь, где были нарушены все права человека. Нарушались нормы питания, медицина была на очень низком уровне. Заключенных унижали, избивали и пытали. Им не позволяли встречаться с адвокатами"‎, — сказал он.

Около 50% заключенных — предприниматели, которых поместили в «Жаслыка» по сфабрикованным делам, утверждает бывший глава Gold Center.

В сентябре 2019 года спустя 7,5 лет в тюрьме Ташкентский областной суд по уголовным делам пересмотрел дело Алиева и освободил его из-под стражи в зале суда. Его признали невиновным по 5 из 14 статей Уголовного кодекса. Ахмед Алиев намерен получить полную реабилитацию, оспорив оставшиеся по обвинению 9 статей УК.

«Газета.uz» опубликует видеозапись выступления Ахмеда Алиева позже.