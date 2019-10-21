Старший лейтенант Мурат Садыков назначен начальником пресс-службы — советником министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по вопросам информационной политики, сообщила пресс-служба ведомства.

Мурат Садыков (1984 г. р.) — окончил Государственный институт искусств и культуры (2009). С 2004 по 2019 годы работал тележурналистом на центральных телеканалах Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

До назначения, в течение последних двух лет, работал политическим обозревателем на телеканале «Узбекистан 24».

Ранее были назначены пресс-секретарь министерств внутренних дел и обороны.