Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил блогеров Рустамбека Каримова (псевдоним — Рустам Карим) к трем годам лишения свободы, а Тулкуна Астанова — к пяти годам условно и испытательному сроку. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Приговор по уголовному делу в отношении Рустамбека Каримова (1975 г. р., ранее судимый, временно безработный) и Тулкуна Астанова (1971 г. р., ранее не судим, временно безработный) был озвучен на заседании под председательством судьи Орифа Кличева 18 октября.

Рустамбек Каримов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса и приговорен к двум годам лишения свободы. В соответствии со статьей 59 (назначение наказания при совершении нескольких преступлений) УК, путем частичного сложения неотбытого срока, назначенного Сергелийским районным судом по уголовным делам 16 мая, ему назначен срок отбывания наказания в три года и один месяц в колонии-поселении.

Тулкун Астанов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 244−1 УК (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, с использованием СМИ либо сетей телекоммуникаций, а также всемирной информационной сети интернет), и приговорен к пяти годам лишения свободы. Назначенное наказание признано условным, блогеру установлен испытательный срок в два года. Он будет исчисляться с даты вынесения приговора.

Уголовное дело в отношении Рустамбека Каримова и Тулкуна Астанова было возбуждено в конце апреля, сообщало УзА. Следственное управление Службы государственной безопасности выявило в памяти мобильных телефонов блогеров «материалы запрещенных в стране экстремистских организаций и пропагандирующие идеи догматизма». Материалы в СГБ в отношении мужчин в конце апреля предоставило ГУВД Ташкента.

8 апреля блогеры были задержаны у здания Управления мусульман Узбекистана. По данным ГУВД, мужчины «в грубой форме» требовали организовать им встречу с председателем управления, муфтием Усмонхоном Алимовым, транслируя происходящее в прямом эфире в соцсетях. После того, как блогеры отказались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов прекратить нарушение общественного порядка, на них был составлен административный протокол. Суд по административным делам Алмазарского района признал Рустамбека Каримова и Тулкуна Астанова виновными в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Какое решение тогда вынес суд, ГУВД не уточняло.