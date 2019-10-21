Финансовый сервис SalamPay создан специально для тех узбекистанцев, кто заботится о своих родных и близких, находясь вдали от дома. Благодаря мобильному приложению SalamPay можно отправить денежные переводы без комиссии из России в Узбекистан. Мобильное приложение бесплатное и не взимает никаких дополнительных комиссий.





Не нужно никуда идти и ждать своей очереди — отправлять переводы можно в любое время. Для этого можно использовать любую банковскую карту, перевод отправляется моментально. Получить деньги можно в банках Узбекистана (Xalq Bank, Agro Bank, Sanoat Qurilish Bank, QQB Bank, HamkorBank, MikrokreditBank), а также Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана.

Лицом компании стал чемпион мира по смешанным единоборствам — Хабиб Нурмагомедов и вся его команда в лице Умара Нурмагомедова, Зубайры Тухугова, Ислама Мамедова, Шамиля Завурова, Ислама Махачева, Абубакара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова, которые олицетворяют честность компании.





Для того, чтобы воспользоваться услугой нужно скачать мобильное приложение SalamPay в AppStore или Google Play.

Приложение для граждан Узбекистана доступно на русском и узбекском языках, а также на таджикском, азербайджанском, кыргызском языках. Доступность и легкость при переводе денежных средств порадует каждого пользователя SalamPay.

В случае возникновения каких-либо вопросов можно воспользоваться службой поддержки, которая работает круглосуточно.

SalamPay — родной, удобный, честный.

Скачать мобильное приложение SalamPay можно по ссылке.

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