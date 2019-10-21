Хорезмский областной суд по уголовным делам 18 октября приговорил журналиста и поэта Махмуда Раджапова, отправившегося с родственниками пешком на прием к министру внутренних дел в Ташкент, к условном сроку. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.
Махмуд Раджапов (1963 г. р., временно безработный, ранее не судим) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и частью 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев. Назначенное наказание признано условным, и журналисту установлен испытательный срок в 2 года 6 месяцев.
Махмуд Раджапов и его родственники отправились в пеший поход для встречи с главой МВД 22 сентября, чтобы добиться прекращения уголовного дела, возбужденного против журналиста, а также пожаловаться на давление со стороны сотрудников внутренних дел.
Блогер Нафосат Оллашукурова (псевдоним в Facebook — Shabnam Olloshkurova), освещавшая поход в прямом эфире, позднее была приговорена к административному аресту и направлена в психоневрологический диспансер.
Из ее видеозаписей следует, что колонна во главе с Махмудом Раджаповым дошла из Гурлена до Ургенча. Во время похода на встречу с ними вышли начальник УВД Хорезмской области, хоким Ургенча и другие должностные лица. Записи обрываются после нападения на них неизвестных лиц.
Борис Халиков
Вот тебе и демократия.
Денис Варламов
Ну можно считать, что он дошел
Ardallion
Всё возвращается постепенно на круги своя. Скоро вновь пойдут журнлисты и правозащитники, как политзаключённые. “Всё идёт по плану“ (с)
И самое печальное, что это нисколько не удивительно. Первые два с половиной года ещё была надежда у меня, дурака.. но теперь я жду только худших новостей.
Иff Купидоноff
Ходить пешком у нас считается преступлением и контрабандой. Запомните все!
Khatam Kasymov
А что, фишка распространенная для хокимов положив руку на сердце, принести тысячекратное извинение перед народом не распространяется для простых смертных? Или только народ все умеет прощать, а их величества гордые и суровые?
Тьфу на вас всех. Комментарий как всегда в бан.
ODAM ODAMOV
“(изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и частью 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса“
Что за материалы? Что за контрабанда? Кто нибудь знает подробности?