Хорезмский областной суд по уголовным делам 18 октября приговорил журналиста и поэта Махмуда Раджапова, отправившегося с родственниками пешком на прием к министру внутренних дел в Ташкент, к условном сроку. Об этом «Газете.uz» сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Махмуд Раджапов (1963 г. р., временно безработный, ранее не судим) признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 3 статьи 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) и частью 1 статьи 246 (контрабанда) Уголовного кодекса

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев. Назначенное наказание признано условным, и журналисту установлен испытательный срок в 2 года 6 месяцев.

Махмуд Раджапов и его родственники отправились в пеший поход для встречи с главой МВД 22 сентября, чтобы добиться прекращения уголовного дела, возбужденного против журналиста, а также пожаловаться на давление со стороны сотрудников внутренних дел.

Блогер Нафосат Оллашукурова (псевдоним в Facebook — Shabnam Olloshkurova), освещавшая поход в прямом эфире, позднее была приговорена к административному аресту и направлена в психоневрологический диспансер.

Из ее видеозаписей следует, что колонна во главе с Махмудом Раджаповым дошла из Гурлена до Ургенча. Во время похода на встречу с ними вышли начальник УВД Хорезмской области, хоким Ургенча и другие должностные лица. Записи обрываются после нападения на них неизвестных лиц.