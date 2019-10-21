Пассажир рейса HY102 Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways перелет по маршруту Нью-Йорк-Ташкент, 21 октября устроил дебош на борту самолета, сообщила пресс-служба перевозчика.

По данным авиакомпании, 51-летний мужчина предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. «На замечания занять свое место не реагировал, кричал и оскорблял пытавшихся успокоить его бортпроводников и рядом сидящих пассажиров», — говорится в сообщении.

Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, нарушителя скрутили и привязали к креслу. По прибытии в аэропорт Ташкента дебошир был передан в руки сотрудников Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.