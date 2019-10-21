Пассажир рейса HY102 Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways перелет по маршруту Нью-Йорк-Ташкент, 21 октября устроил дебош на борту самолета, сообщила пресс-служба перевозчика.
По данным авиакомпании, 51-летний мужчина предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения. «На замечания занять свое место не реагировал, кричал и оскорблял пытавшихся успокоить его бортпроводников и рядом сидящих пассажиров», — говорится в сообщении.
Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, нарушителя скрутили и привязали к креслу. По прибытии в аэропорт Ташкента дебошир был передан в руки сотрудников Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД.
Devil Maycry
Надо впаять дебоширу штраф лямов 10-15 и лет на 10 запретить пользоваться любым общественным транспортом (самолёты, поезда, автобусу междугородние), пусть ходит пешком или ездит на своей машине
Sir Walter Scotch
Заметьте, рейс был Нью-Йорк-Ташкент. Гражданин был не пьяный. Это его от мыслей о предстоящей встрече с любимой Родиной после Америки так перекорежило.
Albert Sharafutdinov
Сидеть привязанным к креслу от Нью Иорка до Ташкента — уже год за три
Иff Купидоноff
А чо они к нему приставали? Ну пьяный, ну и что? На борту продают из скайшопа?! Продают! А потом вяжут руки. Пусть деньги за алкоголь вернут тогда!
Abdullaev Sanjar
Решение будет приниматься исходя из гражданства?
Ayubkhon Salokhiddinov
Я бы тут не церемонился. Впаять по полной, показать по телевидению-пускай страна знает своих героев, и внести в черный список пассажиров Хаво Йуллари. В 1997м году тоже попал в аналогичную ситуацию-рейс из Стамбула в Ташкент, в самолете сидел не совсем адекватный, молодой и крепкий быдлодядя, который оскорблял всех вокруг и распылил несколько (!!) флаконов духов. Дышать было просто невозможно. В итоге пришлось угомонить его вчетвером. Получилось жестко, но доходчиво. Самое интересное-по прилету его никто не стал задерживать-пропустили и все.